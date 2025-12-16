आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं होने पर भी बन जाएगा डीएल, स्पेशल कैरेक्टर और अनपढ़ लोगों की मुसीबत बरकरार
NIC ने पिता का नाम वाला विकल्प मैनुअल भरने की व्यवस्था कर दी है, जिससे डीएल बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 9:04 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लाखों आवेदकों की समस्या का हल NIC ने कर दिया है. अब आधार कार्ड पर पिता का नाम दर्ज न होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनने में कोई अड़चन नहीं आएगी. परिवहन विभाग की तरफ से NIC को लेटर भेज कर इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया था. अब NIC ने पिता का नाम वाला विकल्प मैनुअल भरने की व्यवस्था कर दी है, जिससे डीएल बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी.
UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने कुछ माह पहले नए आधार कार्ड से पिता का नाम हटा दिया था. ऐसे में जो व्यक्ति नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं, या फिर आधार में किसी तरह का करेक्शन करा रहे हैं, तो पिता का नाम प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, जबकि लर्निंग लाइसेंस के आवेदन में पिता के नाम का कॉलम भरना अनिवार्य है.
NIC ने दिया विकल्प : इस समस्या से हजारों आवेदक परेशान थे. इसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से NIC (National Informatics Centre) को पत्र भेजकर इस समस्या को दूर करने के लिए पिता का नाम वाले विकल्प के लिए व्यवस्था करने को कहा. इसके बाद NIC ने पिता के नाम वाले कॉलम को मैन्युअल भरने का विकल्प आवेदक को उपलब्ध कराया.
यह दिक्कत अभी भी बरकरार : हालांकि अभी भी आवेदकों के सामने एक बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर होने पर डीएल के लिए आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. इस समस्या का समाधान होना अभी बाकी है. वहीं योगी सरकार के जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होने का आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद अब बिना पढ़े लिखे लोगों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वे लाइसेंस बनवाएं भी तो कैसे? क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और न ही हाईस्कूल पास की मार्कशीट.
मिनिस्ट्री को लिखा गया पत्र : उत्तर प्रदेश की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) सुनीता वर्मा ने बताया, बहुत सारे आवेदकों के सामने लर्निंग लाइसेंस बनाने में समस्या आ रही थी. नए आधार कार्ड में पिता का नाम प्रिंट नहीं है, जबकि लर्नर लाइसेंस के आवेदन में पिता का नाम आवश्यक है. NIC को विकल्प देने के बाद पिता का नाम आवेदक मैन्युअल भर सकेंगे और प्रोसेस पूरा हो जाएगा. जहां तक बात स्पेशल कैरक्टर के अलावा बिना पढ़े लिखे लोगों की है तो इसके लिए मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को पत्र लिखा गया है, जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में PWD के पूर्व अफसर की पत्नी को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, डेढ़ करोड़ की FD तुड़वाने बैंक पहुंची, डिप्टी मैनेजर ने बुलाई पुलिस