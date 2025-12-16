ETV Bharat / state

आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं होने पर भी बन जाएगा डीएल, स्पेशल कैरेक्टर और अनपढ़ लोगों की मुसीबत बरकरार

डीएल बनने में अब नहीं आएगी कोई रुकावट. ( Photo Credit; ETV Bharat )