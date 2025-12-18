ETV Bharat / state

यूपी में अब वाहन चलाने में होंगे एक्सपर्ट तभी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस; ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद ही जारी होगा डीएल

अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा मयंक ज्योति ने कहा कि ट्रेंड ड्राइवर्स से एक्सीडेंट नहीं होंगे, इसलिए दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी.

डीएल बनवाने के लिए अब बेलने पड़ेंगे पापड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:25 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है. अब प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सिर्फ औपचारिकता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वाहन चलाने में दक्षता और प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जा रहा है.

दुर्घटनाओं की संख्या कम होने की उम्मीद: प्रदेश भर में एडवांस्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एडीटीआई), ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) और एडवांस्ड डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग (एडीडीटी) सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है. जब यहां से दक्ष ड्राइवर निकलेंगे, तो सड़क पर दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम होने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह चालक की लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और वाहन संचालन का पर्याप्त ज्ञान न होना है.

प्रक्रिया को प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा: ऐसे में अगर चालकों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है. इसी मकसद से सरकार की तरफ से परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण से जोड़ा जाए. उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, नोएडा, अयोध्या, वाराणसी और गोंडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोल दिए गए हैं.

आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देना होगा: इन सेंटरों में आधुनिक तकनीक से लैस सिम्युलेटर, ट्रैफिक नियमों की जानकारी, आपात स्थिति में वाहन नियंत्रण, रक्षात्मक ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की ट्रेनिंग दी जा रही है. यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की तैयारी है.

नए और युवा ड्राइवर्स को होगा फायदा: इसके लिए भवन निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. अधिकारियों का मानना है कि जब चालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा तो वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुरक्षित साबित होंगे. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि सरकार की इस पहल से खासतौर पर नए और युवा चालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी: अभी तक कई मामलों में बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के लाइसेंस जारी हो जाते थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था. अब प्रशिक्षण अनिवार्य होने से वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति अधिक जागरूक होंगे.

क्या कहते हैं सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ: सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ सैयद एहतेशाम का मानना है कि इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर खुलने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों में जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति विकसित होगी. सरकार का यह कदम प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. इससे भविष्य में सड़कों पर होने वाली जान-माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकेगा.

ड्राइवर ट्रेंड होने पर कम एक्सीडेंट होंगे: उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा मयंक ज्योति का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी कीमत पर भी चालक को तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वह ड्राइविंग में पूरी तरह से परिपक्व न हो. इसी को ध्यान में रखकर एडवांस्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एडीटीआई), ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) और एडवांस्ड डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग (एडीडीटी) सेंटरों का निर्माण कराया जा रहा है. यहां से जब चालक प्रशिक्षण लेकर निकलेंगे तो वे कुशल चालक होंगे जिससे हादसे होने की संभावना कम हो जाएगी.

संपादक की पसंद

