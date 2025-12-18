ETV Bharat / state

यूपी में अब वाहन चलाने में होंगे एक्सपर्ट तभी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस; ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद ही जारी होगा डीएल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और ठोस कदम उठाया है. अब प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सिर्फ औपचारिकता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वाहन चलाने में दक्षता और प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जा रहा है.

दुर्घटनाओं की संख्या कम होने की उम्मीद: प्रदेश भर में एडवांस्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एडीटीआई), ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई) और एडवांस्ड डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग (एडीडीटी) सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है. जब यहां से दक्ष ड्राइवर निकलेंगे, तो सड़क पर दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम होने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह चालक की लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और वाहन संचालन का पर्याप्त ज्ञान न होना है.

प्रक्रिया को प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा: ऐसे में अगर चालकों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है. इसी मकसद से सरकार की तरफ से परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण से जोड़ा जाए. उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, नोएडा, अयोध्या, वाराणसी और गोंडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोल दिए गए हैं.

आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देना होगा: इन सेंटरों में आधुनिक तकनीक से लैस सिम्युलेटर, ट्रैफिक नियमों की जानकारी, आपात स्थिति में वाहन नियंत्रण, रक्षात्मक ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की ट्रेनिंग दी जा रही है. यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की तैयारी है.

नए और युवा ड्राइवर्स को होगा फायदा: इसके लिए भवन निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. अधिकारियों का मानना है कि जब चालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा तो वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुरक्षित साबित होंगे. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि सरकार की इस पहल से खासतौर पर नए और युवा चालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है.