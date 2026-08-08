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बागपत में सड़क हादसे में डीजे संचालक की मौत; अज्ञात वाहन ने पिकअप में पीछे से मारी टक्कर, दो कांवड़िये घायल

परिजन हवा सिंह के मुताबिक, हरियाणा के झज्जर जिले के मछरौली गांव से कांवड़ियों का जत्था पिकअप में सवार होकर हरिद्वार जा रहा था. दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर नैथला मोड़ के पास शुक्रवार देर रात पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और छत पर बैठे डीजे संचालक समेत कांवड़िये नीचे सड़क पर जा गिरे.

बागपत : कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर नैथला मोड़ के पास शुक्रवार देर रात सड़क हादसा हो गया. आरोप है कि कांवड़ियों की पिकअप में पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में एक डीजे संचालक की मौत हो गई, जबकि दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल दो कांवड़ियों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिये रेफर किया गया है.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आस-पास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. हादसे में मछरौली निवासी डीजे संचालक सुंदर (31) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अहेरी निवासी सतीश और कुदान निवासी संदीप उर्फ बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.

जिला अस्पताल में उपचार के दौरान कांवड़ियों को देखने के लिए परिजन और साथी भी पहुंच गए. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और हादसे में शामिल वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.



बागपत कोतवाल मनोज चाहल का कहना था कि सामने से आ रहे वाहन को बचाने में पिकअप असंतुलित होकर पलट गया. हादसे में डीजे संचालक सुंदर की मौत हुई है, जबकि दो कांवड़िये भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.





जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रभास राजपूत ने बताया कि कल रात्रि में लगभग 11:30 बजे घायल अवस्था में तीन लोगों को लाया गया था. बच्ची और सतीश यह झज्जर जिला के निवासी थे. लगभग 20-22 साल की दोनों की उम्र थी. उपचार के बाद गंभीर व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया था. इनके साथ ही एक कावड़िया और था वह अननोन था, उसका नाम पता नहीं पता चल पा रहा था. वह मृत अवस्था में लाया गया था.





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