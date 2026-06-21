ETV Bharat / state

जानलेवा शोर: DJ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बन सकता है मौत का कारण, पढ़ें पूरी खबर

जून महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 129000 से अधिक लाउडस्पीकर पर कार्यवाही की गई, जिसमें 72509 लाउडस्पीकर को हटाया गया, वहीं 56558 लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की कार्यवाही की गई. वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले लाउडस्पीकर से खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान 1400 से अधिक धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर्स को हटाया गया.

नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के तहत वर्ष 2022 में व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्यवाही की गई थी. 23 अप्रैल 2022 को 6031 लाउडस्पीकर हटाए गए थे. वहीं 29674 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई. 27 अप्रैल 2022 तक 45773 लाउडस्पीकर हटाए गए, वहीं 58861 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई.

वहीं, रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक 55 DB (A) रात 10:00 बजे से 6:00 तक 45 DB (A) से अधिक आवाज प्रतिबंधित है. साइलेंट जोन जैसे स्कूल, अस्पताल के आसपास दिन में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 50 DB (A) रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक 40 DB (A से अधिक की आवाज प्रतिबंधित है. कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी की ओर से भी समय-समय पर कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है. सरकार व पुलिस विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है.

वहीं, औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक 75 DB (A) व रात 10:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक 70 DB (A) से अधिक आवाज पर प्रतिबंध है. व्यावसायिक कॉमर्शियल क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 65 DB (A) रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 55 DB (A) से अधिक आवाज प्रतिबंधित है.

सुप्रीम कोर्ट Noise Pollution Rules 2000 के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, डीजे की आवाज 10 DB (A) या 75 DB (A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. निर्धारित मानकों के तहत साइलेंट जोन, रिहाइसी, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर भी ध्वनि सीमा ( ambient noise standard) निर्धारित की गई है.

इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे को प्रतिबंधित कर रखा है. कुछ विशेष अवसरों पर राज्य सरकार की विशेष अनुमति पर समय अवधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है.

लखनऊ: शादियों में उत्साह के नाम पर हाई वॉल्यूम डीजे बजाना अब सामान्य बात हो गई है. डीजे और लाउडस्पीकर बजाकर शादी व अन्य कार्यक्रमों में जश्न मनाना किसी परिवार के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए यह किसी टॉर्चर से कम नहीं. कानफोड़ू साउंड से कई बार तो लोगों की मौत तक हुई है.

DJ की गाइडलाइन फॉलो करना जरुरी (Photo Credit: ETV Bharat)

सेहत के लिए कितना खतरनाक

डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज कितनी गंभीर है इसको समझने के लिए की ईटीवी भारत की टीम कार्डियक अरेस्ट रजनीश श्रीवास्तव से बात की. उन्होंने, बताया कि आज के दौर में तेज आवाज बहुत गंभीर है. खासकर उन युवाओं के लिए जो नशा करते हैं, उनकी हार्ट बीट हमेशा बड़ी रहती. ऐसे में जब वह उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर हाय वॉल्यूम डीजे या स्पीकर बज रहे होते हैं, तो उनकी हार्टबीट और बढ़ जाती है, जहां उन्हें हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

WHO के मुताबिक 70 db से ज्यादा आवाज स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है. जबकि डीजे का sound 100 से 110 db के करीब होता है जो कि WHO के 70 db से कहीं ज्यादा है. ऐसे में जिन लोगों की हार्टबीट बड़ी रहती है या दिल की गंभीर बीमारी है, तो उन्हें तेज आवाज वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए.

हाई वॉल्यूम डीजे से हार्ट अटैक का खतरा (Photo Credit: ETV Bharat)

बलरामपुर अस्पताल के मनोचिकित्सक पी के श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर एक निश्चित वॉल्यूम से अधिक की आवाज आपको परेशान कर सकती है. इसीलिए इसे नॉइस पॉल्यूशन कहा जाता है. अगर आप काफी देर तक एक निर्धारित मानक से अधिक की आवाज वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है. इससे तनाव, एंजायटी होने की संभावनाएं होती हैं. सीधे तौर पर तो यह आवाज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन धीमे-धीमे इससे आपको गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

हाई वॉल्यूम डीजे बजाना सामान्य नही (Photo Credit: ETV Bharat)



डॉक्टर ने यह भी बताया कि सीमित आवाज में व्यवस्थित संगीत सुना जाए तो यह आपके दिमाग को आराम भी पहुंचाती है. केजीएमयू लखनऊ के मनोचिकित्सक असिस्टेंट प्रोफेसर मोनिका जोशी ने बताया, "नॉइस पॉल्यूशन हमारे दिमाग पर बुरा असर डालता है, इसे गंभीर तनाव की समस्या पैदा हो सकती है. लगातार तेज आवाज में गाने सुनने से एक तो हमारा मन उसी का आदी हो जाता है और धीमी आवाज सुनने की क्षमता को खो देता है. तेज आवाज में लगातार संगीत सुनने से मन उसका एडिक्ट हो जाता है. लगातार नॉइस पॉल्यूशन में रहने से तनाव, इरिटेशन एंजायटी की समस्याएं सामान्य है और इसके दूरगामी गंभीर परिणाम भी होते हैं.

नॉइस पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां (Photo Credit: ETV Bharat)

सॉफ्ट संगीत से उपचार

किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के शताब्दी फेस टू में पहले Pulmonary Medicine डिपार्टमेंट में एक प्रयोग शुरू किया गया है. जहां गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को 0सॉफ्ट संगीत सुनाया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि सॉफ्ट संगीत सुनने से मरीजों में जीने की इच्छा पैदा होती है. उनका तनाव कम होता है. ऐसे में हम जो दवा उनको देते हैं, वह उनके ऊपर अधिक प्रभाव डालती हैं.

इसको समझने के लिए हमने Pulmonary Medicine एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के डॉ. वेद से बात की. डॉक्टर वेद ने बताया कि हमने यह देखा था कि गंभीर रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तनाव और जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिसके चलते हमने उनको म्यूजिक थेरेपी देनी शुरू की. म्यूजिक थेरेपी का असर क्या हुआ कि लोगों में जीवन जीने की इच्छा पैदा हुई. वहीं उनका तनाव मैनेज हुआ. जिससे उनके ट्रीटमेंट में मदद मिलती है.



पुलिस का रोल

नॉइस पॉल्यूशन रूल्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार से ने बताया कि हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं भी बिना परमिशन के डीजे या लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो. यदि कहीं पर अत्यधिक आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाने की शिकायत मिलती है, तो वहां पर देखा जाता है कि इसकी परमिशन है कि नहीं. अगर परमिशन होती है तो पुलिस उनसे बातचीत करके निश्चित आवाज में डीजे बजाने की अनुमति देता है. वही हम इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि स्कूल अस्पताल कोर्ट के आसपास डीजे या लाउडस्पीकर को अनुमति न दी जाए. अगर विशेष परिस्थिति में अनुमति देने भी पड़ती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पर आवाज निर्धारित मानक के अनुरूप ही रहे.

जानवरों को भी परेशानी

हाई वॉल्यूम साउंड जानवरों के लिए भी घातक होता है, जब किसी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे स्पीकर बजाया जाता है तो आसपास के जानवर, जैसे गाय, कुत्ते, पक्षियों को भी परेशानी होती है. कई बार तो घबराहट की वजह से जानवर अत्यधिक परेशान हो जाते हैं. उदाहरण के तौर पर सुल्तानपुर में डीजे बजाने से एक पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद इस मामले में पोल्ट्री फार्म के मालिक ने FIR दर्ज कराई थी.

डॉग लवर व जानवरों के लिए काम करने वाले शिवम श्रीवास्तव जो की एक एनिमल एक्सपर्ट भी हैं. उनका मानना है कि अत्यधिक हाई वॉल्यूम से हमारे आसपास के जानवरों को समस्या होती है. लंबे समय तक हाई वॉल्यूम से जानवरों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं.

ये भी पढ़ें: जिम में मौत, डीजे पर डांस करते-करते मौत... कोरोना के बाद भरी जवानी में अचानक क्यों थम रहीं सांसें?