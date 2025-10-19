रांची में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक, जमकर हो रही दीयों और सजावटी सामानों की बिक्री
रांची में दीपावली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिख रही है. लोग जमकर मिट्टी के दीयों और सजावटी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं.
Published : October 19, 2025 at 2:25 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में दीपोत्सव को लेकर बाजार पूरी तरह सज-धज कर तैयार हो चुका है. हर गली और चौक पर दीपावली की रौनक दिख रही है. शहर के लालपुर, अपर बाजार, मेन रोड, कांटाटोली, हरमू और हटिया चौक में दीपावली की खरीदारी जोर-शोर से चल रही है. दुकानों में मिठाइयों की महक, रंग-बिरंगे झालरों की चमक और ग्राहकों की भीड़ ने बाजारों की रौनक कई गुना बढ़ गई है.
दीपावली के अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसे लेकर बाजारों में पूजन सामग्रियों की बिक्री में भी जोर-शोर से हो रही है. दुकानों में पूजा थाल, अगरबत्ती, कपूर, कलश, धूप और देवी-देवताओं की मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं. इसके अलावा, मिट्टी के दीये, घरौंदा, करंज का तेल, मिट्टी के बर्तन, सजावटी लाइटें, तोरण, रंगोली और कैंडल जैसी वस्तुओं की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.
घरौंदा और दीये की जमकर बिक्री
इस बार बाजार में सबसे अधिक भीड़ घरौंदा और मिट्टी के दीयों की दुकानों पर देखी जा रही है. शहर के लालपुर चौक, अपर बाजार और कांटाटोली इलाकों में मिट्टी के दीये बेचने वाले कारीगरों ने दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाया है. मिट्टी के पारंपरिक दीयों के साथ-साथ रंगीन, डिजाइनर और बिजली से चलने वाले दीयों की भी मांग बढ़ी है. लगातार खरीदार दुकानों पर पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार सजावटी सामग्री खरीद रहे हैं.
कीमतों में बढ़ोतरी का बाजार पर असर
विक्रेताओं का कहना है कि इस वर्ष दीयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वर्ष की तुलना में मिट्टी और तेल के दाम बढ़ने से दीयों की कीमतों में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पिछले साल प्रति सैकड़ा दीयों की कीमत 120 से 130 रुपये थी, वहीं इस बार 150 से 200 रुपये तक प्रति सैकड़ा दीयों की बिक्री हो रही है. विक्रेताओं के अनुसार दीपावली से पहले हुई बारिश और मिट्टी की कमी के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है.
दीया विक्रेता रामेश्वर महतो ने बताया कि इस बार बारिश से कच्ची मिट्टी खराब हो गई थी. जिससे दीये बनाने में कठिनाई आई. ऊपर से परिवहन और तेल के दाम बढ़ गए. इसलिए कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिक्री अच्छी चल रही है.
वहीं खरीदारों का कहना है कि कीमत बढ़ने के बावजूद दीपावली पर पारंपरिक दीये खरीदना उनका शौक है. खरीदार रेखा देवी ने कहा कि ये कारीगर बड़ी मेहनत से दीये बनाते हैं. हर साल महंगाई बढ़ती है, तो अगर दीये की कीमत थोड़ी बढ़ भी गई तो कोई बात नहीं. मिट्टी के दीयों से ही असली दीपावली का आनंद आता है.
स्थानीय कारीगरों को मिला सहारा
दीपोत्सव से स्थानीय कुम्हारों और कारीगरों को भी बड़ा सहारा मिला है. ग्रामीण इलाकों से आए कारीगर रांची के बाजारों में अपने हाथों से बने पारंपरिक दीये और घरौंदे बेच रहे हैं. कई महिला स्वयं सहायता समूह भी सजावटी दीये, मोमबत्तियां और हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री बेच रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है.
रोशनी से जगमग होगी राजधानी
शहर के सभी बाजारों, चौक-चौराहों और गलियों में रंगीन झालरों और बिजली की लाइटों से सजावट की जा रही है. नगर निगम द्वारा प्रमुख सड़कों पर विशेष प्रकाश की व्यवस्था की गई है. वहीं लोगों ने अपने घरों और दुकानों को भी आकर्षक सजावट की हैं.
ये भी पढ़ें-
धनतेरस पर बाजारों में रौनक, जीएसटी कम होने से लोगों ने की दिल खोलकर खरीदारी
धनतेरस पर धनवर्षा! रांची के बाजारों में रौनक, महंगाई के बावजूद लोगों ने जमकर की खरीदारी
कुम्हार के घर पहुंच रहीं महिला, महिला कारीगरों को कर रहीं प्रोत्साहित!
दिवाली पर रांची में सजी मिठाइयों की दुकानें, खरीदारी से पहले जरूर बरतें सावधानी!