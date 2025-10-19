ETV Bharat / state

रांची में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक, जमकर हो रही दीयों और सजावटी सामानों की बिक्री

रांचीः राजधानी रांची में दीपोत्सव को लेकर बाजार पूरी तरह सज-धज कर तैयार हो चुका है. हर गली और चौक पर दीपावली की रौनक दिख रही है. शहर के लालपुर, अपर बाजार, मेन रोड, कांटाटोली, हरमू और हटिया चौक में दीपावली की खरीदारी जोर-शोर से चल रही है. दुकानों में मिठाइयों की महक, रंग-बिरंगे झालरों की चमक और ग्राहकों की भीड़ ने बाजारों की रौनक कई गुना बढ़ गई है.

दीपावली के अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसे लेकर बाजारों में पूजन सामग्रियों की बिक्री में भी जोर-शोर से हो रही है. दुकानों में पूजा थाल, अगरबत्ती, कपूर, कलश, धूप और देवी-देवताओं की मूर्तियां बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं. इसके अलावा, मिट्टी के दीये, घरौंदा, करंज का तेल, मिट्टी के बर्तन, सजावटी लाइटें, तोरण, रंगोली और कैंडल जैसी वस्तुओं की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

रांची में दीपावली के बाजार पर रिपोर्ट और जानकारी देते विक्रेता एवं ग्राहक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घरौंदा और दीये की जमकर बिक्री

इस बार बाजार में सबसे अधिक भीड़ घरौंदा और मिट्टी के दीयों की दुकानों पर देखी जा रही है. शहर के लालपुर चौक, अपर बाजार और कांटाटोली इलाकों में मिट्टी के दीये बेचने वाले कारीगरों ने दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाया है. मिट्टी के पारंपरिक दीयों के साथ-साथ रंगीन, डिजाइनर और बिजली से चलने वाले दीयों की भी मांग बढ़ी है. लगातार खरीदार दुकानों पर पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के अनुसार सजावटी सामग्री खरीद रहे हैं.

रांची में दीपावली को लेकर बाजार में सजी दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

कीमतों में बढ़ोतरी का बाजार पर असर

विक्रेताओं का कहना है कि इस वर्ष दीयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वर्ष की तुलना में मिट्टी और तेल के दाम बढ़ने से दीयों की कीमतों में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पिछले साल प्रति सैकड़ा दीयों की कीमत 120 से 130 रुपये थी, वहीं इस बार 150 से 200 रुपये तक प्रति सैकड़ा दीयों की बिक्री हो रही है. विक्रेताओं के अनुसार दीपावली से पहले हुई बारिश और मिट्टी की कमी के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है.