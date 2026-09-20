महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक: दीया कुमारी
कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ी स्मृति ईरानी ने कहा कि आत्मनिर्भर महिला परिवार और समाज को नई दिशा देने में सक्षम होती है.
Published : September 20, 2026 at 10:34 PM IST
जयपुर: महिलाओं को केवल सशक्त बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदार बनाना भी जरूरी है. ये कहना है भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी का. रविवार को जयपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर 'एकात्म मानवदर्शन एवं स्त्री विमर्श' विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. वहीं इस दौरान मौजूद रहीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यक पर जोर दिया.
शिक्षा और आत्मनिर्भरता से मिलेगी महिलाओं को नई दिशा : पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के महिला प्रकोष्ठ की ओर से कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ी स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि महिलाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नेतृत्व के अवसर देना भी है. जब महिलाएं अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होती हैं, तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है. उन्होंने कहा कि शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला परिवार और समाज को नई दिशा देने में सक्षम होती है.
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ईरानी ने एकात्म मानवदर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्ति के विकास को परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास से अलग करके नहीं देखा जा सकता. इसी समग्र दृष्टि से महिला की भूमिका को भी समझने की आवश्यकता है. उन्होंने भारतीय परंपरा में नारी की शक्ति, सृजन, संस्कार और नेतृत्व की भूमिका का उल्लेख करते हुए आधुनिक स्त्री विमर्श को भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ने पर जोर दिया.
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'महिलाओं को नेतृत्व के समान अवसर देना जरूरी': वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि भारतीय समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है. महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन और निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता समाज की प्रगति के प्रमुख आधार हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देने के साथ उनके नेतृत्व को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. दीया कुमारी ने कहा कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक दायित्व भी निभा रही हैं. ऐसे में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है.
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समग्र विकास में महिला सहभागिता पर जोर : इससे पहले कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए समिति अध्यक्ष प्रो मोहन लाल छीपा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की अवधारणा पेश करता है. भारतीय चिंतन परंपरा में नारी को समाज की सक्रिय और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भों में इन विचारों को समझते हुए महिला सहभागिता के नए आयामों पर विमर्श करना जरूरी है. वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संगीता जांगिड़ ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने को परिवार और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक बताया.