आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार ग्रहण कर बोलीं दीया कुमारी, महिलाएं विकास को गति और दिशा देने की सूत्रधार
दीया कुमारी ने कहा कि जैन समाज हमेशा अहिंसा, सेवा, संस्कार, संयम, करूणा और मानवता का पक्षधर रहा है.
Published : September 23, 2026 at 5:06 PM IST
डीडवाना कुचामन: जिले के लाडनूं में बुधवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया. यह पुरस्कार उन्हें नारी जागरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक उत्थान एवं जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं बहुआयामी योगदान के लिए आचार्य श्री महाश्रमण के सान्निध्य में प्रदान किया गया. जैन विश्व भारती में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में आयोजित आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए दीया कुमारी ने कहा कि महिला केवल विकास की सहभागी नहीं, विकास की गति और दिशा दोनों की सूत्रधार है जो कि हर क्षेत्र में विकसित भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
'हर योजना और अभियान में महिलाएं केन्द्र में': पुरस्कार ग्रहण कर दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है. सरकार की हर योजना और अभियान में महिलाएं केन्द्र में है, जिससे देशवासियों की सोच में परिवर्तन आया है. उन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित 51वें वार्षिक महिला अधिवेशन पर बधाई देते हुए कहा कि आचार्यश्री महाश्रमण और साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा का सानिध्य प्राप्त होना उनका सौभाग्य है. आचार्य तुलसी हमारे आदर्श रहे हैं, उनके नाम से पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए गौरवपूर्ण अवसर है.
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महिला, बालिकाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में विशेष योगदान: उपमुख्यमंत्री को प्रदत्त प्रशस्ति-पत्र में बताया गया है कि प्रदेश की उपमुख्यमंत्री के रूप में वे वित्त, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक निर्माण, बाल अधिकार तथा महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रही हैं. उनका सार्वजनिक जीवन समावेशी विकास की भावना से अनुप्राणित रहा है. विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 'बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण' के लिए उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है. उन्हें यह पुरस्कार अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन नाहटा व राष्ट्रीय महामंत्री रचना हिरण तथा अन्य पदाधिकारियों ने प्रदान किया.
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'महिलाओं के योगदान के बिना समाज का विकास संभव नहीं': इस अवसर पर दीया कुमारी ने कहा कि जैन समाज हमेशा अहिंसा, सेवा, संस्कार, संयम, करूणा और मानवता का पक्षधर रहा है. जैन समाज सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा अपना योगदान देता आया है. उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए महिला शक्ति को साथ लिए बिना विकास की कल्पना अधूरी है. अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के मार्गदर्शन में समाज की महिलाएं अपनी परम्पराओं और पहचान को निभाते हुए नव पीढ़ी को संस्कारवान बना रही है. वहीं शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक सेवा, खेल, प्रशासन सहित जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व का परिचय दे रही है, जो प्रशंसनीय है.