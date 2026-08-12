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दीया कुमारी बोली, 'राजस्थान 2030 तक बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी जरूरी'

राजस्थान में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है.

Diya Kumari and others at the Women Leadership Summit
वुमन लीडरशिप समिट में दीया कुमारी व अन्य (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 10:01 PM IST

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जयपुर: राजधानी में सीआईआई-आईडब्ल्यूएन राजस्थान एनुअल सेशन एवं 7वें वुमन लीडरशिप समिट 2026 का आयोजन हुआ. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना, राजीविका, लखपति दीदी, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और वर्क फ्रॉम होम योजना जैसी पहलों के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को उनके सफर के अलग-अलग चरणों में सहयोग प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि साल 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है.

उन्होंने कहा कि हालांकि, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल और मजबूत माहौल तैयार करने में सरकार को उद्योग जगत के सहयोग की आवश्यकता है. इसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और इंडियन वुमन नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) को राज्य सरकार के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए. महिलाओं को मेंटरशिप, वित्तीय सहायता, तकनीक, बाजार तक पहुंच और नेतृत्व के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में उद्योग जगत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस वर्ष समिट की थीम 'आर्किटेस्ट्स ऑफ विकसित भारत वुमन ड्राइविंग ग्रोथ कर्व' रही.

महिलाओं को लेकर क्या बोलीं दीया कुमारी... (ETV Bharat Jaipur)

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'महिलाओं की भागीदारी जरूरी': उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की महिलाओं की साहस और उपलब्धियों की गौरवशाली परंपरा रही है. आज राज्य की महिलाएं शासन, प्रशासन, उद्यमिता, शिक्षा, खेल, रक्षा, कला और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को केंद्र में रखना जरूरी है.

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'महिलाओं की आबादी में हिस्सेदारी 48% और लेबर फोर्स में 41%': राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), राजस्थान सरकार की चेयरपर्सन, वीनू गुप्ता ने कहा कि भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% और लेबर फोर्स में 41% है, जिससे समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी हो जाती है. सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन, राजनीश भंडारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है. आयरन लेडी ऑफ जयपुर रेनू सिंघी ने 50 वर्ष की उम्र के बाद अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने और 'आयरन लेडी ऑफ जयपुर' के रूप में अपनी पहचान बनाने की यात्रा साझा की. उन्होंने कहा कि उम्र कभी भी हमारी क्षमता और आकांक्षाओं की सीमा नहीं बननी चाहिए.

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