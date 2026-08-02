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19 नवंबर को राजस्थान के सभी जिलों में आयोजित होगा 'घूमर फेस्टिवल', उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने की घोषणा

​'आपणो घूमर' कार्यक्रम में बोलीं दीया कुमारी घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा, जिला स्तर पर रचेगा नया विश्व रिकॉर्ड.

आपणो घूमर कार्यक्रम में पहुंची उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी
आपणो घूमर कार्यक्रम में पहुंची उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 9:00 AM IST

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जयपुर : राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक लोकनृत्य घूमर को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शनिवार शाम जयपुर में आयोजित 'आपणो घूमर' कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि इस वर्ष आगामी 19 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ भव्य 'घूमर फेस्टिवल' का आयोजन किया जाएगा.

​सद्भावना परिवार फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में घूमर नृत्य की कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं. आयोजन की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष 19 नवंबर को आयोजित घूमर महोत्सव ने 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपनी जगह बनाई थी. इस बार राज्य सरकार की योजना प्रदेश के सभी जिलों में इसे बड़े पैमाने पर आयोजित कर पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने की है.

युवाओं से की प्रचार की अपील (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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आपणो घूमर कार्यक्रम
आपणो घूमर कार्यक्रम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

​युवाओं की भागीदारी और पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प : ​दीया कुमारी ने कहा कि घूमर सिर्फ एक नृत्य शैली नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की आत्मा है. आज की युवा पीढ़ी, खासकर युवतियों में अपनी लोक कलाओं के प्रति बढ़ता उत्साह बेहद सुखद है. उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं और लोक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजनों का समय-समय पर होना बेहद जरूरी है, वरना समय के साथ इनका महत्व कम होने का खतरा बना रहता है.

घूमर को लेकर उत्साहित युवतियां
घूमर को लेकर उत्साहित युवतियां (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ऐसे आयोजन प्रदेश की लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं. दीया कुमारी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की लोक कलाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें. इससे देश-दुनिया के लोग राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि यदि इन परंपराओं को समय के साथ आगे नहीं बढ़ाया गया तो धीरे-धीरे इनका महत्व कम होता जाएगा, इसलिए युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है.

सभी जिलों में मनेगा भव्य 'घूमर फेस्टिवल'
सभी जिलों में मनेगा भव्य 'घूमर फेस्टिवल' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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अब हर जिला मुख्यालय पर मनेगा घूमर उत्सव
अब हर जिला मुख्यालय पर मनेगा घूमर उत्सव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सांस्कृतिक परंपराओं को जनभागीदारी और नवाचार के साथ जोड़कर एक स्थायी मॉडल विकसित करने की है. सरकार की योजना घूमर फेस्टिवल को दीर्घकालिक रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित करने की है, ताकि प्रदेश का पर्यटन और ज्यादा व्यापक, सशक्त और वैश्विक स्तर पर आकर्षक बन सके.

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