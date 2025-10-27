ETV Bharat / state

गुलाबी नगरी में भी छाई छठ पर्व की छटा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी की सूर्य उपासना

जयपुर में छठ पर्व पर सूर्य उपासना के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी शिरकत की.

दीया कुमारी ने भी की सूर्य उपासना
दीया कुमारी ने भी की सूर्य उपासना की (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रवासी बिहारी समुदाय के छठ पर्व पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस दौरान सांस्कृतिक रंगों में डिप्टी सीएम दीया कुमारी भी रंगी हुई नजर आई. उपमुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर में छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की और सूर्य उपासना को सनातन संस्कृति, आस्था और अनुशासन का प्रतीक बताया. डिप्टी सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में आयोजित छठ पूजा समारोह में शिरकत की.

बिहार चुनाव में एनडीए के समर्थन का आह्वान: कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जनता से बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील भी की. उन्होंने कहा, "आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में मुझे जीत दिलाई थी, अब मैं चाहती हूं कि बिहार चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देकर सरकार बनाएं."

इसे भी पढ़ें- लोक आस्था का महापर्व छठ: जानिए, कैसे तैयार होता है महाप्रसाद ठेकुआ? क्या है इसकी खासियत?

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

छठ पर्व को बताया सनातन का प्रतीक: प्रवासी बिहारी समुदाय को संबोधित करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति और सूर्य उपासना की गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है. उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है. प्रवासी बिहारी समुदाय अपने बीच राजस्थान की उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर उत्साहित नजर आया. इस दौरान डिप्टी सीएम ने परंपरागत रूप से सूर्य की उपासना भी की.

इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सूर्य उपासना की और सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है. दीया कुमारी ने कहा कि मैं भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती हूं कि वे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और प्रकाश का संचार करें.

जयपुर में छठ पर्व मनाया गया
जयपुर में छठ पर्व मनाया गया (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर के कई हिस्सों में हुए कार्यक्रम: राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर के अलावा प्रताप नगर, आमेर के मावठे और गलताजी तीर्थ में भी सूर्य अस्त के समय घाटों और तालाबों के किनारे श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की. महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर ‘अरघ्य’ अर्पित किया और पूरे माहौल में लोकगीतों की गूंज रही.कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और सूर्य देव से अपने परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की.

TAGGED:

DIYA KUMARI IN CHHATH PUJA
डिप्टी सीएम दीया कुमारी
जयपुर में छठ पूजा
प्रवासी बिहारी समुदाय
CHHATH PUJA IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.