गुलाबी नगरी में भी छाई छठ पर्व की छटा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी की सूर्य उपासना

बिहार चुनाव में एनडीए के समर्थन का आह्वान: कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जनता से बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील भी की. उन्होंने कहा, "आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में मुझे जीत दिलाई थी, अब मैं चाहती हूं कि बिहार चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देकर सरकार बनाएं."

जयपुर: सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रवासी बिहारी समुदाय के छठ पर्व पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस दौरान सांस्कृतिक रंगों में डिप्टी सीएम दीया कुमारी भी रंगी हुई नजर आई. उपमुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर में छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की और सूर्य उपासना को सनातन संस्कृति, आस्था और अनुशासन का प्रतीक बताया. डिप्टी सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में आयोजित छठ पूजा समारोह में शिरकत की.

छठ पर्व को बताया सनातन का प्रतीक: प्रवासी बिहारी समुदाय को संबोधित करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति और सूर्य उपासना की गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है. उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है. प्रवासी बिहारी समुदाय अपने बीच राजस्थान की उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर उत्साहित नजर आया. इस दौरान डिप्टी सीएम ने परंपरागत रूप से सूर्य की उपासना भी की.

इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सूर्य उपासना की और सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है. दीया कुमारी ने कहा कि मैं भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती हूं कि वे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और प्रकाश का संचार करें.

जयपुर में छठ पर्व मनाया गया (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर के कई हिस्सों में हुए कार्यक्रम: राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर के अलावा प्रताप नगर, आमेर के मावठे और गलताजी तीर्थ में भी सूर्य अस्त के समय घाटों और तालाबों के किनारे श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की. महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर ‘अरघ्य’ अर्पित किया और पूरे माहौल में लोकगीतों की गूंज रही.कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और सूर्य देव से अपने परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की.