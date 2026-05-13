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बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स, कहा- घंटों बैठने से नहीं, मन लगाने से मिलती है कामयाबी

बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए. लगभग 85% से ज्यादा बच्चे इसमें सफल हुए. वहीं, हर साल की तरह इस बार भी लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है. वाराणसी में भी लड़कियों ने अपना दम दिखाया है. बनारस के सनबीम ग्रुप की दीया जीवनानी 98.4% के साथ अब तक फिलहाल टॉपर के तौर पर देखी जा रही हैं, जबकि इसी ग्रुप की अग्रिमा चौबे 98.2%, अविषि चौबे 98.2% अर्णव सिंह 98 % मार्क्स हासिल किये हैं. बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स (Video Credit; ETV Bharat) इसी तरह केंद्रीय विद्यालय में समीक्षा ओझा (93.2%), कुमारी ट्विंकल (91.4%), हार्दिक हर्ष (91.2%) और अंश विश्वकर्मा (91.2%) ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय का गौरव बढ़ाया. वहीं, शिफ्ट-II में सलोनी प्रजापति (94.6%), श्रेया सिंह (94%), रम्या सिंह (94%) ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया. ऐसे ही डीपीएस वाराणसी के आर्यन दुबे ने 98.2% हासिल किया है, जबकि यशस्विनी सुरेखा ने 97.80% लाकर स्कूल का मान बढ़ाया है. 'यह मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं' 98.4 प्रतिशत हासिल करने वाली दीया जीवनानी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि उसको कभी घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई करो. हां उनके दिमाग में यही चलता था कि 98% से ऊपर लाना है और ऐसा हुआ भी. दीया का कहना है कि मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने स्कूल ग्रुप में टॉप किया है और यह मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने टीचर्स को थैंक्स कहना चाहती हूं. 'पढ़ाई घंटे देखकर नहीं हो सकती'