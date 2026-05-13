ETV Bharat / state

बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स, कहा- घंटों बैठने से नहीं, मन लगाने से मिलती है कामयाबी

"कभी घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई करो. बस मेरे दिमाग में चलता था कि 98% से ऊपर लाना है."

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए. लगभग 85% से ज्यादा बच्चे इसमें सफल हुए. वहीं, हर साल की तरह इस बार भी लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है. वाराणसी में भी लड़कियों ने अपना दम दिखाया है. बनारस के सनबीम ग्रुप की दीया जीवनानी 98.4% के साथ अब तक फिलहाल टॉपर के तौर पर देखी जा रही हैं, जबकि इसी ग्रुप की अग्रिमा चौबे 98.2%, अविषि चौबे 98.2% अर्णव सिंह 98 % मार्क्स हासिल किये हैं.

बनारस की दीया ने 12वीं में लाए 98% मार्क्स (Video Credit; ETV Bharat)

इसी तरह केंद्रीय विद्यालय में समीक्षा ओझा (93.2%), कुमारी ट्विंकल (91.4%), हार्दिक हर्ष (91.2%) और अंश विश्वकर्मा (91.2%) ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय का गौरव बढ़ाया. वहीं, शिफ्ट-II में सलोनी प्रजापति (94.6%), श्रेया सिंह (94%), रम्या सिंह (94%) ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया. ऐसे ही डीपीएस वाराणसी के आर्यन दुबे ने 98.2% हासिल किया है, जबकि यशस्विनी सुरेखा ने 97.80% लाकर स्कूल का मान बढ़ाया है.

'यह मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं'

98.4 प्रतिशत हासिल करने वाली दीया जीवनानी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि उसको कभी घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई करो. हां उनके दिमाग में यही चलता था कि 98% से ऊपर लाना है और ऐसा हुआ भी. दीया का कहना है कि मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने स्कूल ग्रुप में टॉप किया है और यह मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने टीचर्स को थैंक्स कहना चाहती हूं.

'पढ़ाई घंटे देखकर नहीं हो सकती'

दीया ने कहा कि पढ़ाई घंटे देखकर नहीं हो सकती, यह कोई कहे की चार घंटे 5, घंटे या 7 घंटे पढ़ाई कीजिए तो नहीं हो सकता. यह स्टूडेंट की कैपेसिटी और उसके ग्रास्प करने की क्षमता पर निर्भर करता है. कई लोग कम पढ़कर ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं और कहीं ज्यादा पढ़कर कम, इसलिए आपका मन जब तक लगे, जब तक आपको समझ में चीज आ रही है, तब तक पढ़ाई कीजिए. पढ़ाई और मेहनत ने मेरे सपने को पूरा किया.

'पूरे साल थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें'

वहीं, अविषि चौबे का कहना है कि मेरे लिए यह टफ टॉस्क नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से ही 90% से ऊपर और 95% का टारगेट रखा था, लेकिन उससे भी अच्छा हुआ, जो मेरे लिए एक बोनस है और मैं अब आगे की तैयारी कर रही हूं, ताकि अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकूं. अविषि का कहना है कि मेरे तरफ से एक टिप्स बच्चों के लिए यही है कि आप एग्जाम के टाइम पढ़ने की ना सोचें, बल्कि पूरे साल थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें, इससे एग्जाम के समय आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा और आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाएगा.

'NCERT पर फोकस करें'

वहीं, 97.4% हासिल करने वाली अभीश्री का कहना है कि मेरी मेहनत ज्यादा थी, हालांकि मुझे कम प्रतिशत मिले, लेकिन इसके लिए भी मैं अपनी ही गलती मानती हूं, उसका कहना है मैंने एनसीईआरटी की चीजों को बहुत कमजोर तरीके से तैयार किया था. मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी बच्चे अब तैयारी करें, एनसीईआरटी पर फोकस करें, यह आपको बहुत मजबूत करेगा.


ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: लखनऊ में अदिति शर्मा ने किया टॉप, हासिल किए 99.02% अंक

TAGGED:

VARANASI NEWS
DIYA JEEVANI
STUDENT OF VARANASI
CBSE BOARD RESULT
CBSE 12TH RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.