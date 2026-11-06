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त्योहारी सीजन में शिमला में अब तक 75 किलो खराब मिठाई करवाई नष्ट, चांदी के वर्क में एल्युमिनियम मिलने के बाद विभाग सतर्क

75 किलो खराब मिठाई करवाई नष्ट ( ETV Bharat )

शिमला: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ गई है. बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं. त्योहारों के दौरान अधिक मुनाफा कमाने के लालच में कुछ दुकानदार खराब गुणवत्ता वाली और मिलावटी मिठाइयां बेचने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसे में लोगों की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं. इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिमला में मिलावटखोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. विभाग की ओर से अब तक करीब 75 किलो खराब मिठाई नष्ट करवाई जा चुकी है.

त्योहारी सीजन के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं. मिठाइयों के रखरखाव, उनकी गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जांच की जा रही है. विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में बिकने वाली मिठाइयों को सुरक्षित बनाना और आम लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाना है.