त्योहारी सीजन में शिमला में अब तक 75 किलो खराब मिठाई करवाई नष्ट, चांदी के वर्क में एल्युमिनियम मिलने के बाद विभाग सतर्क
दीपावली से पहले शिमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज. चांदी के वर्क के सैंपल में एल्युमीनियम मिलने के बाद विभाग सतर्क है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:53 PM IST
शिमला: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ गई है. बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं. त्योहारों के दौरान अधिक मुनाफा कमाने के लालच में कुछ दुकानदार खराब गुणवत्ता वाली और मिलावटी मिठाइयां बेचने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसे में लोगों की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं. इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिमला में मिलावटखोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. विभाग की ओर से अब तक करीब 75 किलो खराब मिठाई नष्ट करवाई जा चुकी है.
त्योहारी सीजन के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं. मिठाइयों के रखरखाव, उनकी गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जांच की जा रही है. विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में बिकने वाली मिठाइयों को सुरक्षित बनाना और आम लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाना है.
शिमला में 75 किलो खराब मिठाई नष्ट
डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. विजया गौतम के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान शिमला शहर में अब तक करीब 75 किलो खराब मिठाई नष्ट करवाई जा चुकी है. विभाग की टीमें मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी खराब गुणवत्ता की मिठाई पाई जा रही है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. दुकानदारों को मिठाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खपत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है. ऐसे में दुकानदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं.
चांदी के वर्क में एल्युमीनियम मिलने से बढ़ी चिंता
मिठाइयों की गुणवत्ता के साथ-साथ उन पर सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चांदी के वर्क को लेकर भी खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क है. हाल ही में मंडी जिले में चांदी के वर्क के सैंपल लिए गए थे, जो जांच में फेल पाए गए. जांच के दौरान इन सैंपलों में एल्युमीनियम की मात्रा पाई गई. यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्क सीधे खाने के साथ शरीर में पहुंचता है. यदि इसमें निर्धारित मानकों के विपरीत धातु या अन्य मिलावटी सामग्री मौजूद हो, तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है.
मंडी में सामने आए इस मामले के बाद शिमला में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों और आम लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है. विभाग की ओर से मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है.
मिठाइयों की शुद्धता को लेकर लोग भी चिंतित
दूसरी ओर, शिमला के आम नागरिक भी बाजार में मिलने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं. लोगों का कहना है कि दीपावली के दौरान मिठाइयों की खरीदारी कई गुना बढ़ जाती है. लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए बड़ी मात्रा में मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन यह पता लगाना आसान नहीं होता कि मिठाई कितनी शुद्ध है और उसे तैयार करने में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है.
लोगों का मानना है कि त्योहारों के समय खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका अधिक रहती है. केवल औपचारिक निरीक्षण से काम नहीं चलेगा, बल्कि विभाग को नियमित रूप से बाजारों में निगरानी रखनी होगी. लोगों ने मांग की है कि मिलावट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो.
मिठाई खरीदते समय ग्राहक भी बरतें सावधानी
खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता के साथ ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. मिठाई हमेशा साफ-सुथरी दुकान से खरीदें. खुली मिठाइयों के रखरखाव और उनकी ताजगी पर ध्यान दें. मिठाइयों में असामान्य गंध, रंग या स्वाद महसूस होने पर उनका सेवन न करें. पैकिंग वाली मिठाइयों पर निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जरूर जांचें. चांदी के वर्क वाली मिठाई खरीदते समय भी उसकी गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहें.
ये भी पढ़ें: महंगाई भी नहीं घटा पाई देसी घी की मिठाइयों का स्वाद, मिल्कफेड के स्टालों पर उमड़ रहे ग्राहक