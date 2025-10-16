ETV Bharat / state

खुशखबरी : दिवाली मना कर वापस लौटने वालों के लिए विशेष ट्रेन, जोधपुर से मुंबई के लिए जयपुर व कोटा होकर चलेगी, जल्द खुलेगी बुकिंग

कोटा : दिवाली के अवसर पर ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. ट्रेनों में वेटिंग और रिग्रेट जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन नंबर 04825 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस और 04826 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर वीकली सुपरफास्ट स्पेशल है. यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच आने और जाने के दोनों दो दो फेरे दोनों तरफ से करेगी. यह ट्रेन दिवाली के बाद चलेगी. इस समय लोग दिवाली मना कर वापस इस ट्रेन से लौट सकेंगे.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि दीपावली के त्योहार के बाद भी ट्रेनों में अच्छी खासी वेटिंग देखने को मिल रही है. इसी के चलते यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष ट्रेन पूजा एक्सप्रेस के नाम से जोधपुर से मुंबई के बीच में चला रहे है. जिसमें जोधपुर से 22 और 27 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 04825 बुधवार शाम 5:30 पर रवाना होगी. इसके बाद देर रात 11:30 पर जयपुर पहुंचेगी. वहीं अगले दिन सुबह गुरुवार 4:15 पर कोटा और गुरुवार शाम 6:20 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. इसी तरह से वापसी में 23 और 28 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 04826 गुरुवार रात 9:20 पर बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे कोटा, शाम 4:05 बजे पर जयपुर और रात 9:45 पर जोधपुर पहुंच जाएगी.