इस दिवाली पर अपनों को भेजें टॉप ट्रेंडिंग स्टेट्स और मैसेज, शेयर करें और यादगार बनाएं त्योहार
Diwali Shubhkamnaye Sandesh: इस दिवाली अपनों को भेजें दिल छूने वाले डिजिटल शुभकामनाएं संदेश. WhatsApp, इंस्टा स्टेटस लगा कर शेयर करें ये खास दिवाली मैसेज.
Published : October 19, 2025 at 8:43 PM IST
चंडीगढ़: रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली एक बार फिर दस्तक दे चुका है. बाजारों में रौनक है, घरों में सजावट है और लोगों के चेहरों पर उत्साह की चमक है. इस खास मौके पर देशभर में एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी जोरों पर है. चाहे सोशल मीडिया हो या पारंपरिक कार्ड. हर कोई अपने प्रियजनों को प्यार, समृद्धि और सफलता की दुआएं भेज रहा है. आज हम आपको बताएंगे कुछ खास और दिल को छू लेने वाले दिवाली संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को भेजकर उनके त्योहार को और भी खास बना सकते हैं.
सिर पर मां लक्ष्मी का हाथ हो, मां सरस्वती आपके साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
दीप जलें आपके घर आंगन में, खुशियां आएं आपके संग मन में, सफलता के हो नए द्वार, मंगलमय हो आपका संसार, दिवाली की शुभकामनाएं
रोशनी से जगमगाए आपका घर, खुशियों से भरे आपके हर ठिकाने, शांति और समृद्धि हो साथ आपके, हर मनोकामना हो पूरी दिवाली में, शुभ दीपावली
मधुरता रहे आपके रिश्तों में, धन और सम्मान आपके हिस्सों में, सफलता के दीपक जलते रहें, जीवन में खुशियों के गीत गाते रहें, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
पटाखों की गड़गड़ाहट में हो खुशियां, मिठाईयों की मिठास में हो प्यार, सफलता के साथ हो उजियारा, खुशहाल हो आपका हर किनारा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
दीपों की रोशनी में चमकता रहे जीवन, सपनों का साकार हो सफर, शांति, प्रेम और सौभाग्य का साथ हो, हर पल आपके लिए खास हो, दिवाली मुबारक हो
सुख-शांति से भर जाए आपका घर, हर दिन हो आपके लिए बेहतर, मां लक्ष्मी करें कृपा बार-बार, खुशियों से भरे आपका संसार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
जीवन में खुशियों के फूल खिलें, सपनों के दीपक जलें, हर मुश्किल हो आसान आपके लिए, दिवाली मनाएं खुशियों के संग, शुभ दीपावली
दीप जलाएं, अंधकार दूर भगाएं, सफलता के द्वार खोल जाएं, खुशियों से भरे आपका घर-आंगन, हर दिन हो दिवाली का संग, शुभ दीपावली
खुशियों की लड़ी से सजी रहे जिंदगी, प्रेम और शांति की छांव बनी रहे, दिवाली के दीपक से जगमगाए घर, सफलता आपके कदम चूमे हर बार, दिवाली की शुभकामनाएं
हैप्पी दिवाली 2025: दिवाली का पर्व ना केवल धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है. ये अवसर प्रकाश, उत्सव और सौहार्द का प्रतीक है, जो हमें अच्छाई की राह पर चलने और नकारात्मकता को पीछे छोड़ने की प्रेरणा देता है. दिवाली के इस पावन अवसर पर ईटीवी भारत की ओर से सभी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं. आशा है कि ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए.
