बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग
आनंद विहार बस अड्डे पर यात्री अपने घर जाने के इंतजार में परेशान नजर आए. कई बसों के संचालक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे.
Published : October 19, 2025 at 9:25 AM IST
नई दिल्ली: हर साल की तरह इस बार भी दिवाली में अपने के साथ त्यौहार मनाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जान को हथेली पर सफर करने को लोगों को मजबूर होना पड़ा. दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा यात्रियों से खचाखच भरा नजर आया. घर जाने के लिए लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. बसों की भारी कमी और मनमाने किराए की वजह से कई लोग बस की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हो गए.
दरअसल, आनंद विहार बस अड्डे पर सैकड़ों यात्री अपने घर जाने के इंतजार में परेशान नजर आए. इस दौरान कई निजी और रोडवेज बसों के संचालक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे. बसों के अंदर सीटें भर जाने के बाद लोगों को छत पर चढ़ने को मजबूर किया गया. कुछ यात्रियों ने बताया कि बस संचालक उनसे सीट के बदले दोगुना किराया मांग रहे थे.
गाज़ीपुर निवासी सुनील कुमार ने बताया
"हम लोग मुरादाबाद जा रहे हैं, लेकिन बसें कम हैं और जो हैं वो मनमाना किराया मांग रही हैं. हम सुबह से टिकट के लिए लाइन में लगे हैं, अब तो मजबूरी में छत पर बैठकर जाना पड़ेगा.”
वहीं एक अन्य यात्री मीना देवी ने कहा कि “बच्चों के साथ सफर करना मुश्किल हो गया है, पुलिस या कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आ रहा, हर कोई परेशान है.”
भारी जाम से लोग हुए बेहाल
आनंद विहार बस अड्डे के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी बीती देर रात तक भारी जाम देखने को मिला. रोड नंबर 57 पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जाने वाले रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. रात 12 बजे तक हालात यह थे कि लोग गाड़ियां छोड़कर पैदल ही स्टेशन और बस अड्डे की ओर निकल पड़े.
दिलशाद गार्डन निवासी संजय यादव ने बताया हम 2 घंटे से जाम में फंसे हैं, गाड़ी हिल भी नहीं रही. पैदल चलकर स्टेशन जा रहे हैं ताकि ट्रेन न छूटे.वहीं कई लोगों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी लगभग शून्य थी और कोई भी यातायात को नियंत्रित करने वाला नजर नहीं आया.
लोगों का कहना है कि हर साल दीपावली और छठ पर्व पर यही हाल होता है, लेकिन इस बार हालात और खराब रहे. यात्रियों की भीड़, बसों की कमी और प्रशासन की लापरवाही ने दिवाली की खुशियों को अव्यवस्था के धुएं में बदल दिया. लोगों ने सरकार और परिवहन विभाग से मांग की है कि ऐसे त्योहारों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए और किराए पर सख्त नियंत्रण रखा जाए ताकि आम जनता को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
