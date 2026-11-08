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दिवाली आज, जानिए लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे उत्तम स्थिर लग्न मुहूर्त

पटना: देशभर में दीपावली पर बाजार से लेकर मोहल्लों तक आतिशबाजी और रोशनी की धूम है. इस पावन अवसर पर जहां एक ओर ज्योतिषाचार्यों ने सुख-समृद्धि के लिए पूजा के सबसे उत्तम और स्थिर लग्न के मुहूर्त घोषित कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर त्योहार के उल्लास के बीच किसी भी अप्रिय अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. विशेष रूप से बिहार की राजधानी पटना में अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

कुंभ लग्न से होगी दिन की पूजा की शुरुआत ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, जो श्रद्धालु दीपावली पर दिन के समय अनुष्ठान या विशेष पूजा संपन्न करना चाहते हैं, उनके लिए कुंभ लग्न का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है. 8 नवंबर को कुंभ लग्न दोपहर 1:00 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 2:03 बजे तक सक्रिय रहेगा. इस समयावधि में की गई पूजा को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है.

राहुकाल के दौरान पूजन से बचने की सलाह

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस विशेष दिन पर दोपहर 3:50 बजे से लेकर शाम 5:13 बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. पंडित राजन उपाध्याय ने सख्त हिदायत दी है कि राहुकाल की इस अवधि के दौरान दीपावली के मुख्य गणेश-लक्ष्मी पूजन से पूरी तरह बचना चाहिए. इस अशुभ समय में शुरू किए गए धार्मिक कार्यों में व्यवधान आने की आशंका बनी रहती है, इसलिए राहुकाल समाप्त होने की प्रतीक्षा करना उचित है.

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शाम को वृषभ लग्न में मुख्य लक्ष्मी-गणेश पूजन

राहुकाल की समाप्ति के बाद शाम को दीपावली का सबसे मुख्य और सर्वोत्तम मुहूर्त शुरू होगा. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, शाम 5:38 बजे से लेकर 7:34 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा, जिसे 'स्थिर लग्न' कहा जाता है. गृहस्थों और व्यापारी वर्ग के लिए इस स्थिर लग्न में विधि-विधान से पूजा करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता है कि स्थिर लग्न में की गई आराधना से माता लक्ष्मी का वास घर और प्रतिष्ठान में स्थाई रूप से होता है.

मध्य रात्रि में सिंह लग्न और विशेष लक्ष्मी साधना

दीपावली की रात केवल सामान्य पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि तांत्रिक और विशेष लक्ष्मी साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. मध्य रात्रि में सिंह लग्न के दौरान साधना करने का सर्वोत्तम समय रात 12:06 बजे से शुरू होकर 2:19 बजे तक रहेगा. धार्मिक मान्यता है कि इस समय माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर आकर बहुत कम समय में पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करती हैं, इसलिए बड़े व्यवसायी और साधक इस समय विशेष अनुष्ठान करते हैं.

पटना के 48 रणनीतिक ठिकानों पर दमकल की तैनाती

त्योहार के दौरान आग लगने की संभावित घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए पटना के जिला अग्निशमन पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने एक विशेष रणनीति तैयार की है. पिछले वर्षों के डेटा को ध्यान में रखते हुए शहर के 48 संवेदनशील और व्यस्त स्थानों को चिह्नित किया गया है. इन सभी रणनीतिक जगहों पर धनतेरस के दिन से ही दमकल की बड़ी गाड़ियों, मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहनों और फोम टेंडर्स की तैनाती पूरी टीम के साथ कर दी गई है.

भीड़भाड़ में 3 से 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम

अग्निशमन विभाग का मुख्य लक्ष्य यह है कि यदि किसी व्यस्त या भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगने की घटना होती है, तो टीम 3 से 4 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाए. त्योहार के दौरान ट्रैफिक जाम और भारी भीड़ की वजह से मुख्य फायर स्टेशनों से घटनास्थल तक पहुंचने में समय लग सकता है. इसी देरी को समाप्त करने के लिए गाड़ियों को पहले से ही अलग-अलग चौराहों पर तैनात कर दिया गया है.

संकरी गलियों के लिए मिस्ट टेक्नोलॉजी और फायर बाइक

पटना सिटी जैसे पुराने और ऐतिहासिक इलाकों में संकरी गलियां बड़ी दमकल गाड़ियों के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती बनती हैं. इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने एसयूवी के आकार वाले मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहनों और 'फायर बाइक्स' को अलर्ट पर रखा है. ये फायर बाइक पतली गलियों में आसानी से प्रवेश कर प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर देंगी, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर पाइप के जरिए मुख्य गाड़ियों से पानी पहुंचाया जाएगा.