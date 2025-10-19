ETV Bharat / state

हिमाचल के इस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली, सालों से श्राप का दंश झेल रहे लोग

दिवाली मनाने की कोशिश करने पर आती है आपदा, होती है अकाल मृत्यु.

Diwali not celebrated in Sammu Village
हिमाचल का शापित गांव (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 8:40 PM IST

हमीरपुर: भारत में सबसे बड़े स्तर पर मनाए जाने वाला पर्व, दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. दिवाली को लेकर जहां देशभर में जोरों-शोरों से तैयारियां चली हुई हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहां सैकड़ों सालों से दिवाली नहीं मनाई जाती है. इस पूरे गांव से दिवाली के दिन पकवानों की मिठास गायब रहती है. जिसका कारण स्थानीय लोग एक श्राप को बताते हैं.

इस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सम्मू गांव में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है. यहां सैकड़ों सालों से दिवाली मनाना तो दूर की बात, दिवाली पर घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते हैं. सम्मू गांव ऐसा श्रापित गांव है, जहां अगर किसी ने दिवाली मनाने की कोशिश भी की तो गांव में या तो कहीं आग लग जाती है या फिर कोई आपदा या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है. जिसके चलते सैकड़ों सालों से सम्मू गांव में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है, न ही दिवाली को लेकर कोई तैयारियां होती है और न ही इस दिन घर पर कोई पकवान बनता है.

हमीरपुर के सम्मू गांव में नहीं मनाया जाता है दिवाली का पर्व (ETV Bharat)

सम्मू गांव के स्थानीय निवासी सचिन ने बताया, "हमारे गांव में दिवाली के दिन कोई भी पकवान नहीं बनाता. अगर कोई पकवान बना भी ले तो उस दिन कोई न कोई घटना हो ही जाती है. कभी घर में आग लग जाती है, तो कभी किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है. इसलिए हमने यह परंपरा बना ली है कि दिवाली के दिन हम कोई पकवान नहीं बनाते, बल्कि दिवाली के अगले दिन सती की पूजा करते हैं. सती की पूजा के बाद ही हम अपने घरों में दीप जलाते हैं."

दिवाली के त्योहार से परहेज

हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित सम्मू गांव में दिवाली को लेकर कोई रौनक नहीं है. सैकड़ों सालों से इस गांव के बाशिंदे दिवाली मनाने से परहेज कर रहे हैं. हालांकि दिवाली के दिन तो जलाए जाते है, लेकिन किसी भी घर में न पटाखे जलाए जाते हैं और न ही पकवान बनाए जाते हैं. अगर किसी भी परिवार ने ये गलती की तो फिर गांव में या तो आपदा आती है या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है. ऐसे में यहां के लोगों ने दिवाली के त्योहार से ही दूरी बना ली है.

दिवाली के दिन गांवों में पसरा रहता है सन्नाटा (ETV Bharat)

दिवाली के महीने होती है किसी न किसी की मृत्यु

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस श्राप से मुक्ति पाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इन लोगों को श्राप से मुक्ति नहीं मिली. ऐसे में मजबूरन लोगों को दिवाली का त्योहार मनाने से कोसों दूर रहना पड़ता है. इस गांव में श्राप का खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोग दिवाली के दिन अपने घरों से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं समझते. इसे संयोग कहे या श्राप, कि दिवाली के महीने में इस गांव में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है.

बुजुर्ग महिला सावित्री देवी का कहना है, "हमारे गांव में यह परंपरा बहुत पुरानी है. कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन किसी ने भी दिवाली नहीं मनाई. हमारे गांव की एक महिला सती हुई थी, जिसने श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा. आज भी गांव के लोग उसी श्राप के भय से दीपावली नहीं मनाते है."

सैकड़ों सालों से श्राप भुगत रहा गांव

सम्मू गांव सैकड़ों सालों से श्राप का दंश झेल रहा है. जिसके कारण दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है. लोगों का कहना है कि पिछले करीब 100 से ज्यादा सालों ये श्राप गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा है. जब भी कोई दिवाली मनाने की कोशिश भी करता है तो गांव में कोई न कोई अकाल मृत्यु हो जाती है. सैकड़ों साल से ये गांव श्राप को भुगत रहा है.

सम्मू गांव के स्थानीय युवा मोनू ने बताया, "पहले हमारे यहां सती प्रथा चलती थी. उसी दौरान हमारे गांव की एक महिला सती हुई थी. कहा जाता है कि उसने जाते-जाते श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा. जो भी कोशिश करेगा, उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा. तभी से गांव के लोग इस श्राप से डरकर दिवाली नहीं मनाते."

गांवों में श्राप के डर से नहीं मनाई जाती दिवाली (ETV Bharat)

क्या है गांव का श्राप?

ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों साल पहले दिवाली के ही दिन एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी. दरअसल ये बात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है. महिला का पति सेना में सैनिक था. इस दिन ये महिला दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाने को निकली थी, लेकिन अभी गांव से कुछ दूर ही आई थी तो सामने से ग्रामीण उसके पति के शव को ला रहे थे. ड्यूटी के दौरान ही उसके पति की मौत हो गई थी. इस दौरान महिला गर्भवती भी थी. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि महिला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने पति के साथ ही सती हो गई. महिला जाते-जाते सारे गांव को ये श्राप देकर चली गई कि अब इस गांव के लोग कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे. उस दिन से लेकर आज तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती है और लोग सिर्फ सती की मूर्ति की पूजा करते हैं.

गांव के निवासी देशराज का कहना है, "हमारे गांव में दिवाली की कोई तैयारी नहीं की जाती, क्योंकि यहां दिवाली मनाने की परंपरा ही नहीं है. हमारे गांव की एक महिला सती हुई थी, जिसके बाद से गांव में दिवाली मनाना वर्जित माना जाता है. पहले कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो गई. कभी आग लग गई, तो कभी किसी की मृत्यु हो गई. इसके बाद से किसी ने भी फिर दिवाली मनाने की हिम्मत नहीं की."

बुजुर्गों से बच्चों तक चली आ रही परंपरा

सम्मू गांव के बच्चों का भी कहना है कि वे दिवाली का त्योहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों से सुना है कि उनके गांव में एक महिला सती हुई थी. जिसने श्राप दिया था कि इस गांव में दिवाली मनाना वर्जित रहेगा. तब से ही गांव में दिवाली के पर्व पर कोई रौनक या धूमधाम नहीं होती है.

गांव की स्थानीय महिला अनीता ने बताया, "हम कई सालों से दिवाली नहीं मानते हैं. हमारे बुजुर्ग भी इस परंपरा को निभाते रहे हैं और उन्होंने भी कभी दिवाली नहीं मनाई. कहा जाता है कि अगर कोई दिवाली मनाता है, तो गांव में आग लग जाती है या फिर 4–5 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है. इसलिए हम दिवाली के अगले दिन सती की पूजा करते हैं और फिर सादगी से त्योहार मनाते हैं."

'आज भी प्रभावी है श्राप'

इस गांव में सती की कथा आज भी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है. लोग मानते हैं कि सती का श्राप आज भी प्रभावी है, और इसलिए गांव में दिवाली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है. हर घर में उस दिन दीपक नहीं जलते, मिठाई नहीं बनती और न ही कोई उत्सव मनाया जाता है. केवल दिवाली के अगले दिन सती स्थल पर पूजा-अर्चना कर ग्रामीण अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और फिर अपने ढंग से त्योहार मनाते हैं.

सम्मू गांव में नहीं मनाई जाती है दिवाली (ETV Bharat)

गांवों वालों में दिवाली न मना पाने का मलाल

75 वर्षीय रघुवीर सिंह रांगड़ा ने बताया कि सैकड़ों सालों से गांव में दीवाली नहीं मनाई जाती है और दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं तो दीवाली के बाद गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है या फिर आपदा आती है. इसलिए लोग दिवाली त्योहार नहीं मनाते हैं. धीरे-धीरे वक्त बीतता चला गया और 100 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन परंपरा नहीं बदली. दिवाली का त्योहार न मना पाने और घरों को न सजाने और संवारने का मलाल भी इस गांव के लोगों की जुबान पर साफ झलकता नजर आता है.

सम्मू गांव की महिला विद्या देवी ने बताया, "जब भी दिवाली का त्योहार आता है तो मेरा दिल भर आता है, क्योंकि सभी जगह घरों में चहल-पहल होती है, लेकिन हमारे गांव में इस दिन किसी के भी घर में दीप नहीं जलते हैं."

