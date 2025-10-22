छत्तीसगढ़ राजभवन में दीपावली मिलन समारोह, राज्यपाल और सीएम ने प्रदेश के विकास की कामना की
रायपुर के राजभवन में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2025 at 10:22 PM IST
रायपुर: 20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया गया. दीपावली के त्यौहार को लेकर छत्तीसगढ़ के राजभवन में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन हुआ. इस में राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया. राज्यपाल रमेन डेका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी अतिथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी. राज्यपाल ने प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.
कार्यक्रम में सीएम रहे मौजूद: इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए. सीएम के साथ कई मंत्री भी इस समारोह का हिस्सा बने. सभी ने राज्यपाल रमेन डेका को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी और राज्यपाल के अन्य परिजन भी मौजूद रहे.
कई रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन: दीपावली मिलन पर छत्तीसगढ़ के नामी कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी. इन रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया. छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकनृत्य राउत नाचा की प्रस्तुति भी इस अवसर पर हुई. राउत नाचा के नृत्य की प्रस्तुति केशव राम यादव एवं उनके दल के कलाकारों ने दी. इसके बाद सूफी गायक पद्मश्री मदन चौहान ने गायकी की तान छेड़ी. विधायक अनुज शर्मा की गायकी ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजभवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राज्यपाल श्री डेका सहित सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली हेतु मंगलकामना की। pic.twitter.com/YJJRK2blx1— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 22, 2025
कई गणमान्य शख्सियत रहे मौजूद: राजभवन में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए. इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील और डीजीपी अरुण देव गौतम भी मौजूद रहे.