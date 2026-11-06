सोने-चांदी की मूर्तियों से पेपर जैसे पतले पात्रों तक पहुंचा दिवाली का बाजार, महंगाई ने बदला गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने का ट्रेंड
हजारों रुपये की मूर्तियों की जगह अब सिल्वर कोटेड फ्रेम और प्रतीकात्मक पूजा सामग्री की मांग बढ़ गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 6:57 PM IST
रायपुर: दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा और उनकी मूर्तियों की खरीदारी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और समृद्धि का प्रतीक भी है. अब वक्त के साथ इस परंपरा का स्वरूप भी बदल रहा है. कभी घरों में सोने-चांदी की भारी मूर्तियां खरीदने का चलन था, फिर महंगाई ने मूर्तियों की जगह सिक्कों को लोकप्रिय बनाया और अब बाजार में सिल्वर कोटेड फ्रेम, हल्के वजन के पात्र और प्रतीकात्मक पूजा सामग्री का दबदबा बढ़ रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में बेतहाशा उछाल के बावजूद दिवाली की खरीदारी में कमी नहीं आई है. लोगों ने अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी का तरीका जरूर बदल लिया है. रायपुर के सराफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी से बातचीत में बाजार के इसी बदलते ट्रेंड की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं है.
35 रुपये का सिक्का आज करीब 2 हजार रुपये का- लक्ष्मीनारायण लाहोटी
सराफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी बताते हैं कि करीब 40-45 साल पहले उन्होंने 10 ग्राम का चांदी का सिक्का महज 35 से 40 रुपए में बेचा था. आज उसी वजन के सिक्के की कीमत करीब 2 हजार रुपए तक पहुंच गई है. कीमतों में आए इस बड़े अंतर ने ग्राहकों की पसंद और खरीदारी का तरीका दोनों बदल दिए हैं. पहले धनतेरस और दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की चांदी की मूर्तियां और सिक्के खूब खरीदे जाते थे. अब लोग अपनी क्षमता के अनुसार छोटे सिक्कों, सिल्वर कोटेड मूर्तियों और फ्रेम की ओर रुख कर रहे हैं.
महंगाई में बदला लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने का ट्रेंड
लक्ष्मीनारायण लाहोटी के मुताबिक, पहले जिस तरह की ठोस चांदी की गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदी जाती थी, उनकी मौजूदा अनुमानित कीमत 60 से 65 हजार रुपए तक है. हर व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान नहीं है. यही वजह है कि अब प्रतीकात्मक रूप से सिल्वर कोटेड मूर्तियों और फ्रेम की मांग बढ़ी है. इन फ्रेम की शुरुआती कीमत महज 100 रुपए है, जबकि डिजाइन और आकार के हिसाब से इनकी कीमत 12 हजार रुपए तक जाती है. कारोबारियों के मुताबिक, लाखों की संख्या में ऐसे फ्रेम बाजार में बिक रहे हैं. कम कीमत में परंपरा निभाने और पूजा के लिए आकर्षक विकल्प मिलने से इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.
गणेश बॉक्स में अष्टलक्ष्मी और पीछे कुबेर यंत्र
दिवाली के बाजार में अब सिर्फ पारंपरिक सिक्के ही नहीं, बल्कि नए डिजाइन और धार्मिक प्रतीकों का भी आकर्षण बढ़ा है. लाहोटी बताते हैं कि इन दिनों गणेश जी के बॉक्स में अष्टलक्ष्मी की आकृतियां और पीछे कुबेर यंत्र वाले सिक्के खास पसंद किए जा रहे हैं. करीब 2 हजार रुपए कीमत वाले इस खास डिजाइन के अलावा बाजार में 100 रुपए से शुरू होने वाले सिक्के भी उपलब्ध हैं. ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार इनकी कीमत तय कर सकते हैं. अष्टलक्ष्मी, कुबेर और गणेश-लक्ष्मी से जुड़े सिक्के दिवाली की खरीदारी में अपनी अलग जगह बना रहे हैं.
चांदी की चमक बरकरार
महंगाई ने भले ही खरीदारी का पैटर्न बदल दिया हो, लेकिन चांदी के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग भारी और महंगी वस्तुओं की जगह कम कीमत में मिलने वाले प्रतीकात्मक विकल्प चुन रहे हैं. सिल्वर कोटेड फ्रेम और हल्के पात्र इसी बदलाव की मिसाल है. लाहोटी के अनुसार, इसकी एक वजह महंगाई और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी है, तो दूसरी वजह लोगों की बदलती पसंद भी है. हर व्यक्ति त्योहार पर कुछ नया खरीदना चाहता है. ऐसे में बाजार भी ग्राहकों की पसंद के मुताबिक नए डिजाइन और किफायती विकल्प पेश कर रहा है.
तिजोरी से लेकर पर्स तक पहुंची माता लक्ष्मी
लक्ष्मीनारायण लाहोटी बताते हैं कि पर्स को चलती-फिरती तिजोरी कहा जाता है. जिस तरह घर की तिजोरी में कुबेर और लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, उसी तरह कई लोग अपने पर्स में भी चांदी का सिक्का रखते हैं. अष्टलक्ष्मी और गणेश-लक्ष्मी-सरस्वती के सिक्के भी इसी मान्यता के चलते खरीदे जाते हैं. उनके मुताबिक, दिवाली ऐसा त्योहार है जिसमें हर व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदता है और श्रद्धा के साथ पूजा करता है. किसी के लिए यह चांदी की मूर्ति है, तो किसी के लिए छोटा सा सिक्का या सिल्वर कोटेड फ्रेम.
महंगाई के बावजूद बाजार में रौनक
क्या महंगाई ने दिवाली के सराफा बाजार की बिक्री पर असर डाला है? इस सवाल पर लाहोटी का अनुभव थोड़ा अलग है. उनका कहना है कि लोगों की परचेजिंग पावर पहले की तुलना में बढ़ी है. भले ही खरीदारी का स्वरूप बदला हो, लेकिन बिक्री अच्छी हो रही है. स्थिति यह है कि कुछ उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा है कि कारोबारी समय पर सप्लाई तक नहीं कर पा रहे हैं.
14 वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले कारोबारी की नजर में बदलता बाजार
लक्ष्मीनारायण लाहोटी सिर्फ सराफा कारोबारी ही नहीं, बल्कि विभिन्न वस्तुओं के संग्रह का शौक रखने वाले कलेक्टर भी हैं. उन्हें यह शौक विरासत में मिला है और अब तक वे अलग-अलग चीजों के संग्रह के जरिए 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं. लंबे अनुभव और संग्रह की इसी रुचि के बीच उन्होंने बाजार में पीढ़ियों के साथ बदलती पसंद को करीब से देखा है.
कुल मिलाकर दिवाली के सराफा बाजार की तस्वीर साफ है.महंगाई ने लोगों की खरीदारी का आकार छोटा जरूर किया है, लेकिन आस्था और परंपरा की चमक फीकी नहीं पड़ी. अब सोने-चांदी की भारी मूर्तियों की जगह छोटे सिक्के, सिल्वर कोटेड फ्रेम और बजट के अनुरूप पूजा सामग्री ने ले ली है. यानी जेब के हिसाब से बदला खरीदारी का अंदाज, लेकिन गणेश-लक्ष्मी को घर लाने का उत्साह आज भी बरकरार है.