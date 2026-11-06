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सोने-चांदी की मूर्तियों से पेपर जैसे पतले पात्रों तक पहुंचा दिवाली का बाजार, महंगाई ने बदला गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने का ट्रेंड

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रायपुर: दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा और उनकी मूर्तियों की खरीदारी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और समृद्धि का प्रतीक भी है. अब वक्त के साथ इस परंपरा का स्वरूप भी बदल रहा है. कभी घरों में सोने-चांदी की भारी मूर्तियां खरीदने का चलन था, फिर महंगाई ने मूर्तियों की जगह सिक्कों को लोकप्रिय बनाया और अब बाजार में सिल्वर कोटेड फ्रेम, हल्के वजन के पात्र और प्रतीकात्मक पूजा सामग्री का दबदबा बढ़ रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में बेतहाशा उछाल के बावजूद दिवाली की खरीदारी में कमी नहीं आई है. लोगों ने अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी का तरीका जरूर बदल लिया है. रायपुर के सराफा कारोबारी लक्ष्मीनारायण लाहोटी से बातचीत में बाजार के इसी बदलते ट्रेंड की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं है.