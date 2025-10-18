सरगुजा के बाजार में धनतेरस के दिन दिखी कम भीड़, दीपावली के दिन व्यापार बढ़ने की उम्मीद
दीपावली और धनतेरस का बाजार सरगुजा में भी गुलजार है. शनिवार के चलते भीड़ कम हो सकती है.
Published : October 18, 2025 at 8:49 PM IST
सरगुजा: दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों के बावजूद इस बार सरगुजा के बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है. संभाग मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम बाजार का ETV भारत ने जायजा लिया. वैसे इस सड़क पर त्योहार के समय जाम लगा होता है, उसके मुकाबले इस बार भीड़ कम दिखी.
व्यापारियों को है उम्मीद: हालांकि, दुकानदारों का कहना है कि भीड़ अब तक नहीं आई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दीपावली के एक-दो दिन पहले और देर रात को ग्राहक जरूर आएंगे. व्यापारी मानते हैं कि अंतिम समय की खरीदारी से उनका कारोबार सुधर सकता है.
अब घटने लगा चाइनिज सामान का क्रेज: अंबिकापुर बाजार में रंगोली, लाइट, बताशा और सजावट का सामान बिक रहा है. एक दुकानदार ने बताया कि वह चाइनीज सामान नहीं बेचते. उनके दुकान पर केवल भारत में बना हुआ ही सामान मिलता है. ग्राहक भी कभी-कभी ही चाइनीज आइटम मांगते हैं, लेकिन वे उसे स्टॉक नहीं करते.
शनिवार के चलते भीड़ कम: लोग इस बार सोना या चांदी खरीदने के मूड में हैं. चूंकि धनतेरस शनिवार को पड़ा है, इसलिए भी बाजार में भीड़ कम देखी जा रही है. हिंदू धर्म में शनिवार को लोहा या स्टील खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग रविवार को खरीदारी के लिए निकल सकते हैं.
त्योहारी मौसम में जहां हर साल बाजारों में भारी भीड़ होती थी, वहीं इस बार सरगुजा का बाजार कुछ शांत नजर आया. हालांकि, व्यापारी आशावादी हैं कि आने वाले 1-2 दिन में बाजार में फिर से रौनक लौटेगी.