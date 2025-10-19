दीपावली बाजार: रायपुर के सर्राफा बाजार में बूम, दिवाली तक 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान
लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों की जमकर खरीदारी की. दुकानदार बंपर बिक्री से काफी खुश हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2025 at 8:24 AM IST
रायपुर: सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. बावजूद इसके धनतेरस और दिवाली को लेकर सराफा बाजार मैं रौनक देखने को मिली. लोग अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी के सामानों की खरीदी करते नजर आए. धनतेरस और दीपावली में सोने और चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है. धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने चांदी के बने लक्ष्मी गणेश के सिक्के और बर्तन की खरीदी की.
सर्राफा बाजार में तेजी: दिवाली के बाद शादियों के सीजन भी शुरू होने वाले हैं. ऐसे में लोग धनतेरस और दिवाली में सोने की खरीदी भी करते नजर आए. एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस से दिवाली तक पूरे प्रदेश में लगभग 500 करोड़ के सराफा बाजार में कारोबार होने की उम्मीद है.
दिवाली को देखते हुए लोग गणेश और लक्ष्मी की चांदी के सिक्के और मूर्तियों की खरीददारी कर रहे हैं. आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और बढ़ेंगे. इस वजह से ग्राहक अभी से सोने और चांदी की खरीदी कर रहे हैं: विजय भंसाली, सराफा कारोबारी
आज की तारीख में प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 1 लाख 75 हजार रुपए है. वही 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 1 लाख 33 हजार रुपए है: हरख मालू, पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन, रायपुर
जीएसटी रिफॉर्म का दिख रहा बाजार पर असर: रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि धनतेरस और दिवाली सराफा व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है. सराफा कारोबार में धनतेरस में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. पिछले साल के धनतेरस की तुलना में इस बार का कारोबार अच्छा दिखाई पड़ रहा है. बावजूद इसके सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं.
