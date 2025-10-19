ETV Bharat / state

लखनऊ नगर निगम ने रद की सफाई कर्मियों की दीपावली की छुट्टी

निरीक्षण में तत्काल सफाई के दिए निर्देशः गोमती नगर के राजीव गांधी वार्ड द्वितीय में गार्डन वेस्ट समय से न उठाए जाने की शिकायत पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्थल पर गार्डन वेस्ट फैला मिला. इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई के निर्देश दिए.

लखनऊ: दीपावली के मद्देनजर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं. इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने आदेश जारी किए हैं. साथ ही नगर आयुक्त ने कहा है कि त्योहार के दौरान सरकारी वाहनों की ईंधन आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगी.सभी विभागीय वाहन पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे. दीपावली के दौरान नगर निगम का पूरा अमला मुस्तैद रहेगा.

नगर आयुक्त ने बैठक कर दिए निर्देश. (lucknow nagar nigam)

बैठक में नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में कोई बाधा न आए. उन्होंने कहा कि सरकारी वाहनों की ईंधन आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगी और सभी विभागीय वाहन पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहें.उन्होंने सभी अपर नगर आयुक्तों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें. लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों व कार्यदायी संस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई करें. बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि शहर में बन रहे पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (PCTS) के निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा कराया जाए. नगर अभियंता को निर्देश दिए गए कि जहां भी निर्माण कार्य धीमा है, वहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही, जोनल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि PCTS निर्माण कार्यों में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए. आगामी छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छठ घाटों की सफाई, मरम्मत के निर्देश दिए.नगर आयुक्त ने गोमती नदी की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि गोमती में सफाई कार्यों में लगी सभी नावों में GPS सिस्टम लगाया जाए, ताकि सफाई की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो सके.उन्होंने कहा कि घरों से कूड़ा समय पर उठाया जाए और वेस्ट के निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी न हो. नगर आयुक्त ने कहा कि सभी सरकारी और निजी निर्माण स्थलों को ग्रीन टीन शीट से कवर करना अनिवार्य है वरना संबंधित ठेकेदार का चालान किया जाएगा.उन्होंने कहा कि दीपावली व छठ पर्व के दौरान शहर की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जलभराव निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाए.

