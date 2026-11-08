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सुख-समृद्धि के लिए दिवाली पर ऐसे करें लक्ष्मी-गणेश पूजन, जानें पूजा सामग्री, मंत्र और पूरी विधि

दिवाली पर कैसे करें मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा? ( ETV BHARAT )

कुल्लू: दीपावली का पर्व मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन घरों में दीप जलाने के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है.

आचार्य दीप कुमार के अनुसार, दीपावली की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. पूजा स्थल पर कलश रखें. इसमें शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत और हल्दी डालें. कलश के मुंह पर आम के पांच पत्ते लगाएं और कलावे से बंधा तिलक किया हुआ नारियल उसके ऊपर रखें.