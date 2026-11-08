सुख-समृद्धि के लिए दिवाली पर ऐसे करें लक्ष्मी-गणेश पूजन, जानें पूजा सामग्री, मंत्र और पूरी विधि
दीपावली की रात श्रद्धा और विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:06 AM IST
कुल्लू: दीपावली का पर्व मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन घरों में दीप जलाने के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है.
आचार्य दीप कुमार के अनुसार, दीपावली की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. पूजा स्थल पर कलश रखें. इसमें शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत और हल्दी डालें. कलश के मुंह पर आम के पांच पत्ते लगाएं और कलावे से बंधा तिलक किया हुआ नारियल उसके ऊपर रखें.
मां लक्ष्मी के लिए बनाएं अष्टदल कमल
मां लक्ष्मी को कमल का फूल प्रिय माना जाता है. इसलिए पूजा की चौकी पर चावल से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं. अगर कमल का फूल उपलब्ध हो तो उसे भी पूजा में शामिल करें. इसके बाद चावल के छोटे-छोटे आसन बनाकर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमाएं स्थापित करें. मां लक्ष्मी के पास सुपारी को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर रखें. धनतेरस पर खरीदी गई सोने-चांदी की वस्तुएं, नए बर्तन और कुछ रुपये भी पूजा स्थल पर रखकर उनका पूजन करें.
देवी-देवताओं को अर्पित करें वस्त्र और फूल
पूजा के दौरान फूलों से देवी-देवताओं पर जल के छींटे डालकर प्रतीकात्मक स्नान कराएं. इसके बाद सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाएं. भगवान गणेश और विष्णु जी को वस्त्र के प्रतीक के रूप में जनेऊ और मौली अर्पित करें. वहीं, मां लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं. सभी देवी-देवताओं को रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत व ताजे फूल अर्पित करें. मां लक्ष्मी को कमल का फूल और श्रृंगार सामग्री चढ़ाना भी शुभ माना जाता है.
कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र का महत्व
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि मां लक्ष्मी की पूजा में कमलगट्टा, गोमती चक्र, सुपारी, पीली कौड़ियां और हल्दी की गांठ चढ़ाना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही सात प्रकार के अनाज यानी सप्तधान अर्पित करने की भी परंपरा है. इसमें गेहूं, चावल, धनिया, धान, पीली सरसों, काली उड़द और मूंग की दाल शामिल हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में पांच या 11 पीली कौड़ियां और कमलगट्टा रखने से घर में बरकत बनी रहती है. पूजा के अगले दिन इन्हें लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर सुरक्षित रखने की परंपरा है. इसी तरह सात गोमती चक्र पर केसर और रोली का तिलक लगाकर पूजा में शामिल किया जाता है. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कारोबार की बाधाएं कम होती हैं.
नारियल, आंवला और मौसमी फलों का लगाएं भोग
मां लक्ष्मी की पूजा में एक आंख वाला नारियल विशेष महत्व रखता है. नारियल पर लाल कलावा लपेटकर पूजा की चौकी पर रखें. भगवान विष्णु को प्रिय आंवला और मां लक्ष्मी को पसंद किए जाने वाले सिंघाड़े जैसे मौसमी फलों को भी भोग में शामिल करें. इसके अलावा बताशे और साबुत धनिया अर्पित करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, पूजा के बाद कुछ धनिया घर के गमले में बोया जाता है, जबकि बाकी धनिया रसोई के अन्न भंडार में रखा जाता है.
आरती और मंत्रों के साथ पूरी करें पूजा
अगर किसी ने दीपावली का व्रत रखा है तो पूजा के दौरान मां लक्ष्मी की व्रत कथा या दीपावली से जुड़ी धार्मिक कथा सुननी चाहिए. इसके बाद घी और सरसों के तेल के दीपक जलाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आरती करें. पूजा में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें और अंत में सभी को आरती व प्रसाद वितरित करें.
दीपावली पूजन के प्रमुख मंत्र
- गणेश बीज मंत्र: ॐ गं गणपतये नमः॥
- गणेश वंदना: वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥
- मां लक्ष्मी बीज मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः॥
- महालक्ष्मी मंत्र: नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात श्रद्धा और विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.
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