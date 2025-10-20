ETV Bharat / state

'एकता के उत्सव' का प्रतीक दीपावली, जयपुर में हर समाज की अपनी परंपरा, जानिए...

दिवाली हर समाज के लिए अलग-अलग परंपराओं के रूप में समरसता बिखेरता है. जानिए क्या हैं वो परंपराएं...

दिवाली 2025
दिवाली 2025 (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 11:27 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समरसता, सद्भाव और एकता का उत्सव है. शहर की गलियों में जब दीप जलते हैं तो उनके साथ हर समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान के रंग भी बिखेरता है. जयपुर में दीपावली का पर्व सनातन परंपरा से लेकर सिख, सिंधी, बंगाली और गुर्जर समाज तक, सभी के लिए अपने-अपने ढंग से आस्था और उत्सव का संगम लेकर आता है.

सनातन परंपरा : भगवान राम के लौटने और लक्ष्मी प्राकट्य का उत्सव : ज्योतिष आचार्य योगेश पारीक ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी. इससे पहले समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस दिन धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा और उसके बाद यम द्वितीया (भाई दूज) का पर्व भी इसी शृंखला का हिस्सा है, जो परिवार और स्नेह के बंधन को मजबूत करता है.

दिवाली पर सजा शहर
दिवाली पर सजा शहर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. 'ये पटाखे नहीं मिठाइयां हैं'...जोधपुर के बाजारों में क्रैकल स्वीट्स का क्रेज, जानिए क्या है रेट

कायस्थ समाज : चित्रगुप्त पूजन और लेखा-जोखा की नई शुरुआत : कायस्थ समाज में दीपावली के दूसरे दिन यम द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है. मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त ही मानव के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं, इसलिए इस दिन समाज के लोग अपने नए खाते और रजिस्टर शुरू करते हैं. इसे 'लेखा-जोखा दिवस' भी कहा जाता है. इसके साथ ही दीपदान और लक्ष्मी पूजन की परंपरा भी है.

ब्राह्मण समाज : पितरों के लिए दीपदान की परंपरा : ब्राह्मण समाज में कार्तिक अमावस्या के तड़के पितरों के लिए दीपदान की परंपरा निभाई जाती है. माना जाता है कि इस दिन जल या नदी तट पर दीप अर्पित करने से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. हालांकि, इस बार सुबह होने वाले दीपदान की परंपरा 21 अक्टूबर को निभाई जाएगी क्योंकि 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3:45 बजे आएगी.

श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी
श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. दीपोत्सव का स्वागत: गुलाबी नगरी में उतरे 'सितारे जमीं पर', रंग-बिरंगी स्वदेशी लाइटिंग कर रही आकर्षित

सिंधी समाज : दीपदान और श्रद्धा की रोशनी : सिंधी समाज में दीपावली का पर्व आनंद और भक्ति दोनों का संगम होता है. समाज के लोग घर-घर दीप जलाने के साथ-साथ तालाबों और सरोवरों में दीपदान करते हैं. ये परंपरा प्रकृति और जल स्रोतों के प्रति आभार की भावना को दर्शाती है. दीपदान के माध्यम से वे समृद्धि की कामना करते हैं.

बंगाली समाज : मां काली का शृंगार : बंगाली समाज दीपावली को मां काली पूजा के रूप में मनाता है. इस दिन शहर के विभिन्न मंदिरों में मां काली का शृंगार, विशेष पूजा, हवन और रात्रि जागरण किया जाता है. समाज के लोगों का मानना है कि मां काली अंधकार को दूर कर ज्ञान और शक्ति का प्रकाश फैलाती हैं. जयपुर में वैशाली नगर, आदर्शनगर और झालाना स्थित मंदिरों में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है.

मंदिरों में पूजा अर्चना
मंदिरों में पूजा अर्चना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. सेफ और हैप्पी दिवाली के लिए सजग रहें, इन बातों का रखें ध्यान, अनहोनी होने पर क्या करें, जानिए...

सिख समाज : 'बंदी छोड़ दिवस' की खुशी : सिख समाज में कार्तिक अमावस्या का दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है. राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह ने बताया कि मुगल बादशाह जहांगीर ने जब छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी और 52 हिंदू राजाओं को कैद से मुक्त किया था, वो दिन भी कार्तिक अमावस्या ही था. तभी से ये दिन स्वतंत्रता और सम्मान के प्रतीक पर्व के रूप में मनाया जाता है. सिख गुरुद्वारों में दीप प्रज्ज्वलन, कीर्तन और प्रसादी के आयोजन होते हैं.

दीपदान करने पहुंचे लोग
दीपदान करने पहुंचे लोग (ETV Bharat Jaipur)

गुर्जर समाज : पूर्वजों का स्मरण : गुर्जर समाज दीपावली के दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करता है. भारतीय गुर्जर परिषद जयपुर शहर अध्यक्ष बीरबल प्रसाद गुर्जर ने बताया कि प्राचीन परंपरा में समाज के बुजुर्ग चरवाहे दीपावली के अवसर पर घर लौटते थे. चूंकि वे श्राद्ध पक्ष में घर पर नहीं होते थे, इसलिए दीपावली के दिन ही पूर्वजों को भोग लगाकर उन्हें याद करते थे. कुछ क्षेत्रों में आज भी कुओं और बावड़ियों पर तर्पण की ये परंपरा निभाई जाती है. जयपुर में दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है. अलग-अलग समाजों की परंपराएं ये संदेश देती हैं कि सम्प्रदाय चाहे कोई भी हो, उत्सव का सार सद्भाव और साथ मिलकर खुशियां मनाना ही है.

पढ़ें. जयपुर से वृंदावन तक देवस्थान विभाग के 544 मंदिरों में होगा दीपावली महोत्सव, 8 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत

TAGGED:

दिवाली 2025
EVERY SAMAJ UNIQUE TRADITION
दिवाली पर समाज की परंपरा
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी, रेवंत रेड्डी सरकार ला रही सरकारी स्कूलों का नया मॉडल

पहली गवाही के 60 दिन में ट्रायल नहीं हुई पूरी तो हाईकोर्ट ने दी जमानत, 704 करोड़ की जीएसटी चोरी केस में आरोपी को राहत

ऑनलाइन शॉपिंग में छोटे शहरों ने मेट्रो शहरों को पछाड़ा, फैशन और कॉस्मेटिक की डिमांड में बंपर उछाल

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए ये सामान बेहद जरूरी, बिना इन चीज़ों के अधूरी रहेगी पूजा — जानिए पूरी लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.