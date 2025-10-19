ETV Bharat / state

दीपावली के एक दिन बाद कार्य दिवस, असमंजस में कार्मिक

इसलिए असमंजस : कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जयपुर में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, जो दूरदराज के जिलों के रहने वाले हैं. जयपुर में किराए पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन अपने माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के पास दीपावली मनाने जाते हैं. इस बार दीपावली पर 20 अक्टूबर को अवकाश है, लेकिन 21 अक्टूबर को कार्य दिवस है. ऐसे में कर्मचारी परेशान हैं कि अगर वे 20 अक्टूबर को परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं तो 21 अक्टूबर को सुबह कार्यालय कैसे पहुंचेंगे.

जयपुर: दीपावली के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को कार्य दिवस है, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी है. ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों को 21 अक्टूबर को दफ्तर आना होगा. कर्मचारी असमंजस में हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दूरदराज के जिलों में रहने वाले कर्मचारी असमंजस में हैं कि वे दीपावली मनाने घर जाएं या नहीं. वे 21 अक्टूबर की छुट्टी चाहते हैं. कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 21 अक्टूबर का अवकाश घोषित करने की गुहार लगाई है.

ये दिया तर्क: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि 20 अक्टूबर को दीपावली है. सभी कर्मचारी अपने गांव और शहर में परिवार के साथ दीपावली मनाने चले जाते हैं. इसके पश्चात 21 अक्टूबर को कार्य दिवस है, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी है. ऐसे में किसी भी अधिकारी कर्मचारी के लिए कार्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं होगा. आम जन भी त्योहार के कारण काम लेकर न तो सचिवालय और न ही अन्य दफ्तरों में जाएंगे. इसीलिए सरकार को 21 अक्टूबर को राजकीय अवकाश घोषित करना चाहिए.

परेशानी भरा दिन: प्रांतीय नल मजदूर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप यादव का कहना है कि जब सरकार गोवर्धन पूजा और भाई दूज का अवकाश दे रही है तो बीच में एक दिन का कार्य दिवस रखने का क्या औचित्य है. यह केवल कर्मचारियों को परेशान करने वाला कदम है. सरकार को कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते 21 अक्टूबर का भी अवकाश घोषित कर देना चाहिए ताकि कार्मिक परिवार के साथ पूरे इत्मीनान के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव मना सकें.

मुख्यमंत्री लेंगे फैसला: इधर, 21 अक्टूबर को कार्य दिवस रहेगा या अवकाश घोषित होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं. सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है. हालांकि, अभी तक तमाम कर्मचारी और अधिकारियों को 21 अक्टूबर को कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

काली दिवाली मनाने का फैसला रद्द: इससे पहले कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सचिव सुधांश पंत और कार्मिक विभाग सचिव शुचि त्यागी के साथ विभिन्न मांगों लेकर हुई वार्ता के बाद काली दिवाली मनाने का फैसला वापस ले लिया. कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि कार्मिक सचिव ने हमारी लंबित मांगों को दिखाने और जल्द इस मामले का निस्तारण करने के आश्वासन देने के बाद हमने काली दिवाली मनाने का फैसला वापस ले लिया.