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Diwali Health Tips : दिवाली में क्या खाएं क्या नहीं, डाइटीशियन से जानें कैसे रखें सेहत का ध्यान

दिवाली में क्या खाएं क्या नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 5 दिनों की दीपावली की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में दीपावली के समय खासतौर पर बाहर की बनी मिठाईयां या दूसरी कौन-कौन सी चीज हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए. अगर इन चीजों का सेवन करते हैं तो इसका सेहत पर क्या असर पड़ सकता है. इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत को डाइटिशियन डॉ नेहा जैन ने क्या कुछ बताया आइए जानते हैं.









मिठाई को ना बनाएं भोजन, रखें सेहत का ध्यान

मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि मिठाई को मुख्य भोजन न बनाएं. दिन भर बार-बार खाने के बजाय भोजन के बाद सिर्फ एक छोटा टुकड़ा लें. घर की बनी हुई मिठाई को चुनें. बाजार की मिठाइयों में अधिक प्रिजर्वेटिव्स और मिलावटी रंग होते हैं.

बाहर की मिठाई में मिलावट का खतरा ज्यादा होता है. जिसके कारण आपके शरीर में बहुत नुकसान हो सकता है. ऐसे में बाहर के मावा की क्वॉलिटी आप नहीं जान सकते कि वह किस तरह का बना हुआ है या कितनी शक्कर की मात्रा है. यह प्रिजर्वेटिव और कलर्स जो होते हैं वह आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं. इसलिए संभव हो तो घर की बनी हुई मिठाइयां का उपयोग करें. बाहर की मिठाई यदि आप खा रहे हैं तो उसके गुणवत्ता को जरूर जांच लें उसके बाद ही उपयोग करें- डॉक्टर नेहा जैन, डाइटीशियन