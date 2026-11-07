Diwali Health Tips : दिवाली में क्या खाएं क्या नहीं, डाइटीशियन से जानें कैसे रखें सेहत का ध्यान
दिवाली के दौरान सेहत का ध्यान रखना काफी जरुरी है.इसलिए खान पान में विशेष ध्यान रखें.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 6:20 PM IST
रायपुर : 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 5 दिनों की दीपावली की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में दीपावली के समय खासतौर पर बाहर की बनी मिठाईयां या दूसरी कौन-कौन सी चीज हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए. अगर इन चीजों का सेवन करते हैं तो इसका सेहत पर क्या असर पड़ सकता है. इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत को डाइटिशियन डॉ नेहा जैन ने क्या कुछ बताया आइए जानते हैं.
मिठाई को ना बनाएं भोजन, रखें सेहत का ध्यान
मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि मिठाई को मुख्य भोजन न बनाएं. दिन भर बार-बार खाने के बजाय भोजन के बाद सिर्फ एक छोटा टुकड़ा लें. घर की बनी हुई मिठाई को चुनें. बाजार की मिठाइयों में अधिक प्रिजर्वेटिव्स और मिलावटी रंग होते हैं.
बाहर की मिठाई में मिलावट का खतरा ज्यादा होता है. जिसके कारण आपके शरीर में बहुत नुकसान हो सकता है. ऐसे में बाहर के मावा की क्वॉलिटी आप नहीं जान सकते कि वह किस तरह का बना हुआ है या कितनी शक्कर की मात्रा है. यह प्रिजर्वेटिव और कलर्स जो होते हैं वह आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं. इसलिए संभव हो तो घर की बनी हुई मिठाइयां का उपयोग करें. बाहर की मिठाई यदि आप खा रहे हैं तो उसके गुणवत्ता को जरूर जांच लें उसके बाद ही उपयोग करें- डॉक्टर नेहा जैन, डाइटीशियन
बाजार की मिठाई या आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें
डाइटीशियन के मुताबिक मिठाईयां खाना गलत नहीं है. पर अच्छी क्वॉलिटी की और कम मात्रा में खाना जरूरी है. मिठाई के बाद थोड़ा टहलें. मीठा खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें. ताकि शुगर लेवल अचानक न बढ़े. क्योंकि त्यौहार के टाइम पर हर कोई आपको मीठा ऑफर करता है. तो ना खाने के भी आदत डालिए क्योंकि बार-बार मीठा खाना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है. जितना हो सके हेल्दी स्नैक्स का चुनाव करें. मीठे का उपयोग कम करें. यदि आपको मीठा बहुत ही पसंद है तो खीर और हलवे का भी उपयोग करें जो घर में बना हुआ हो. थोड़े काम की और थोड़े कम शक्कर से बना हुआ हो. मिठाई कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम इसको संभव हो तो कम से कम उपयोग करें.
तला भुना भी करता है नुकसान
तले-भुने और स्नैक्स में बदलाव करना जरूरी होता है. कुछ लोग का मन होता है हमें मीठा पसंद नहीं है. पर हम नमकीन खाते हैं. नमकीन खाना भी हद से ज्यादा आपके लिए नुकसान कर सकते हैं. नमकीन तेल के बनी हुई चीज जो होंगे वह आपके लिए हार्मफुल होंगे. घर का बना हुआ चिवड़ा या मखाना यह अच्छे ऑप्शन है या थोड़े रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स यह भी बहुत अच्छे ऑप्शन है. यह आप त्यौहार में खा सकते हैं. दिवाली में मीठा और नमकीन दोनों ही क्वॉंटिटी लगभग सभी टाइम चलती रहती है.
खूब पानी पीजिए
खाना खाने के साथ में पानी पीना मत भूलिए. हाइड्रेशन यहां पर भी इंपोर्टेंट होता है हाइड्रेशन मेंटेन जरूर रखिए. बीच-बीच में थोड़ी हेल्दी लिक्विड जैसे नींबू पानी है या फिर सूप इंक्लूड कर लीजिए. यह आपके लिए इफेक्टिव होता पर कोल्ड ड्रिंक पीने से बचे. मिठाइयों के चक्कर में सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना कभी न छोड़ें. लंबे समय तक भूखे रहने के बाद एक साथ भारी खाना खाने से शुगर और एसिडिटी बढ़ सकती है. खाना जल्दी-जल्दी न खाएं. अच्छी तरह चबाकर खाने से पेट भरने का सही अहसास होता है. ओवरईटिंग नहीं होती. दिवाली के अगले दिन भूखे रहने की भूल न करें. सादा खाना जैसे खिचड़ी, दलिया, सूप और हल्का घर का बना भोजन लें.
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