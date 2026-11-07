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दिवाली पर गिफ्टिंग का बदलता ट्रेंड, अब मिठाई नहीं, डिनर सेट और एयर प्यूरीफायर का जमाना, सबसे ज्यादा क्रॉकरी की डिमांड

फरीदाबाद में दिवाली पर गिफ्टिंग का नया फॉर्मूला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. घरों की सजावट, मिठाइयों की खरीदारी और नए कपड़ों के साथ उपहारों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगती है. सालों से दिवाली पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स देने की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ लोगों की पसंद और गिफ्टिंग का अंदाज भी बदल रहा है. अब लोग केवल मिठाई का डिब्बा या ड्राई फ्रूट्स का पैकेट देकर औपचारिकता पूरी नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसे उपहार तलाश रहे हैं, जो सामने वाले के रोजमर्रा के काम आएं और लंबे समय तक याद भी रहें.

मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के साथ जुड़ रहे उपयोगी गिफ्ट: वहीं, इस साल की दिवाली में दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में गिफ्टिंग का बदला हुआ अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. इस बार क्रॉकरी, स्टील के डिनर सेट, कांच के बर्तन, होम डेकोरेशन, पेंटिंग और भगवान की मूर्तियों की मांग बढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लोगों की गिफ्टिंग लिस्ट में शामिल हो गया है. खास बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर भी उपहार के विकल्प के रूप में सामने आया है. वहीं एयर फ्रायर, ब्लूटूथ सिस्टम और होम थिएटर जैसे उत्पादों को भी पसंद किया जा रहा है. हालांकि मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की पारंपरिक मांग बरकरार है. यानी बाजार में इस बार परंपरा और आधुनिक पसंद दोनों का मेल देखने को मिल रहा है.

भगवान की पेंटिंग की अधिक डिमांड (ETV Bharat) छोटी दुकान से मॉल तक पहुंचा गिफ्टिंग का कारोबार: बदलते ट्रेंड की तस्वीर फरीदाबाद की गिफ्ट शॉप में भी दिखाई दे रही है. शहर में एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जो कभी सामान्य दुकान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती पसंद और कारोबार के विस्तार के साथ अब मॉल का रूप ले चुका है. यहां क्रॉकरी, होम डेकोरेशन, पेंटिंग, बेड ब्लैंकेट, चादर और घरेलू इस्तेमाल की कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं. दिवाली के मौके पर यहां अलग-अलग बजट और पसंद के अनुसार उपहार खरीदने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं. दुकान में सजावट के सामान से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों तक की बड़ी रेंज मौजूद है. अलग-अलग तरह की पेंटिंग लोग गिफ्टिंग के लिए ले रहे (ETV Bharat) "इस बार क्रॉकरी की बिक्री में जबरदस्त उछाल": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फरीदाबाद में गिफ्ट शॉप के संचालक मनजीत सिंह ने कहा कि, "हमारे यहां ग्राहकों के लिए ए टू जेड वैरायटी का सामान उपलब्ध है. हर साल दिवाली पर हम नए-नए उत्पाद मंगवाते हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों की पसंद में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले लोग मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के साथ छोटे-मोटे गिफ्ट खरीदते थे, लेकिन इस बार क्रॉकरी की मांग काफी बढ़ी है. इस बार पिछले साल की तुलना में क्रॉकरी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. दुकान में करीब 150 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक की क्रॉकरी उपलब्ध है. इसमें अलग-अलग डिजाइन और वैरायटी हैं, जिससे मिडिल क्लास से लेकर महंगे सामान पसंद करने वाले ग्राहक भी अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं." दिवाली पर गिफ्टिंग का नया फॉर्मूला (ETV Bharat) पेंटिंग की भी भारी डिमांड: मनजीत सिंह ने कहा कि, "ग्राहक केवल किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान तक सीमित नहीं हैं. होम डेकोरेशन के उत्पाद, आकर्षक पेंटिंग, भगवान की मूर्तियां और फोटो फ्रेम भी खूब खरीदे जा रहे हैं. कई लोग इन चीजों को अपने घर की सजावट के लिए खरीद रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में ग्राहक इन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार देने के उद्देश्य से भी पसंद कर रहे हैं. अब लोग ऐसे गिफ्ट चाहते हैं, जिन्हें घर में सजाकर रखा जा सके और जिनका इस्तेमाल भी हो. यही वजह है कि सजावटी सामान और क्रॉकरी की बिक्री में तेजी दिखाई दे रही है." प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर बना गिफ्टिंग का नया विकल्प: वहीं, इस दिवाली उपहारों की सूची में एयर प्यूरीफायर का नाम भी जुड़ गया है. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए कुछ ग्राहक इसे उपयोगी उपहार के तौर पर खरीद रहे हैं. पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान को मुख्य रूप से जरूरत या शौक के हिसाब से खरीदा जाता था, लेकिन अब इसे गिफ्टिंग का हिस्सा भी बनाया जा रहा है. मनजीत सिंह ने बताया कि. "इस बार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री में भी तेजी देखने को मिल रही है. एयर प्यूरीफायर के अलावा ब्लूटूथ सिस्टम, होम थिएटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. अब ग्राहक केवल दिखावे के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना चाहते. उनकी कोशिश रहती है कि ऐसा सामान दिया जाए, जो सामने वाले के लिए उपयोगी साबित हो." दिवाली पर बदल गया गिफ्टिंग का ट्रेंड (ETV Bharat) बाजारों में क्रॉकरी के स्टॉल पर भारी भीड़: फरीदाबाद के दूसरे बाजारों में भी गिफ्टिंग के बदले ट्रेंड की झलक देखने को मिल रही है. बाजारों में कपड़ों, कंबलों, ड्राई फ्रूट्स और घरेलू सामान के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन क्रॉकरी के स्टॉल की संख्या काफी अधिक दिखाई दे रही है. अलग-अलग डिजाइन के डिनर सेट, स्टील के बर्तन, कांच के आइटम और किचन में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. कई दुकानों पर स्टील के डिनर सेट की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इनकी खरीदारी कर रहे हैं. अब मिठाई नहीं, डिनर सेट और एयर प्यूरीफायर का जमाना (ETV Bharat) "पिछले साल कॉपर की थी मांग, इस बार स्टील की डिमांड": क्रॉकरी स्टोर की संचालक तरुणा ने बताया कि, "मेरा पारिवारिक कारोबार है और हर साल दिवाली पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान उपलब्ध कराया जाता है. इस बार स्टील के प्रोडक्ट की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है. स्टील के डिनर सेट से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूसरे बर्तन भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं. एयर फ्रायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक किचन उपकरणों की बिक्री भी बढ़ी है. कांच के आइटम की मांग भी अच्छी बनी हुई है. लोग किचन में इस्तेमाल होने वाले ग्लास आइटम के साथ होम डेकोरेशन का सामान भी खरीद रहे हैं. पिछले साल कॉपर के उत्पाद लोगों की पहली पसंद बने हुए थे, लेकिन इस बार कॉपर की वैसी मांग नहीं दिखाई दे रही है. इस बार ग्राहकों का रुझान स्टील और दूसरे उपयोगी घरेलू उत्पादों की ओर अधिक है." कीमतें बढ़ीं, लेकिन खरीदारी पर नहीं पड़ा असर: तरुणा ने आगे कहा कि, "इस बार कई उत्पादों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है. इसके बावजूद ग्राहक त्योहार की खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में अलग-अलग कीमतों और डिजाइन के सामान उपलब्ध होने से लोगों को अपने बजट के हिसाब से विकल्प मिल रहे हैं. कुछ ग्राहक परिवार के लिए डिनर सेट खरीद रहे हैं तो कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को देने के लिए क्रॉकरी पसंद कर रहे हैं. गिफ्टिंग के लिए ऐसे उत्पादों की मांग ज्यादा है, जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके." मूर्तियों की बढ़ी खरीदारी (ETV Bharat)