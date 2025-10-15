ETV Bharat / state

सीएम योगी का उपहार; यूपी में 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर, दो चरणों में मिलेगा लाभ, आज से शुरुआत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली के मौके पर 1.86 करोड़ परिवारों को एलपीजी सिलेंडर का तोहफा देने जा रही है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की गरीब और वंचित महिलाओं को प्रति वर्ष दो मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में करेंगे. यह कदम गरीब परिवारों को आर्थिक राहत और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसका मकसद ग्रामीण और गरीब परिवारों को लकड़ी, कोयला जैसे पारंपरिक ईंधन से मुक्ति दिलाकर LPG जैसे स्वच्छ ईंधन तक पहुंचाना था. इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल चुका है, जो इस योजना को लागू करने में अग्रणी है. इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दो चरणों में दिए जाएंगे. पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक चलेगा. इसके लिए योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का बजट रखा है. पहले चरण में 1.23 करोड़ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ मिलेगा.