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दीपावली पर चंदौली पुलिस का तोहफा, 33 लाख रुपये कीमत के 111 खोए मोबाइल किए वापस

खोए हुए मोबाइल वापस मिले ( Photo credit: ETV Bharat )

चंदौली : पुलिस की सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया गया है. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे. मोबाइल मालिकों ने चंदौली पुलिस और सर्विलांस टीम का आभार जताया है.

एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम की मेहनत और तकनीकी जांच के आधार पर अलग-अलग स्थानों से 111 मोबाइल बरामद किए गए हैं. इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपये बताई जा रही है. दीपावली के मौके पर पुलिस ने मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई.

