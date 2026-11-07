दीपावली पर चंदौली पुलिस का तोहफा, 33 लाख रुपये कीमत के 111 खोए मोबाइल किए वापस
एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:09 PM IST
चंदौली : पुलिस की सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया गया है. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे. मोबाइल मालिकों ने चंदौली पुलिस और सर्विलांस टीम का आभार जताया है.
एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम की मेहनत और तकनीकी जांच के आधार पर अलग-अलग स्थानों से 111 मोबाइल बरामद किए गए हैं. इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपये बताई जा रही है. दीपावली के मौके पर पुलिस ने मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई.
उन्होंने बताया कि चंदौली पुलिस लगातार गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी के लिए अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत इस साल अब तक कुल 630 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं. इन बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपये है.
वहीं, मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना था कि खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से उन्हें उनका फोन मिल गया. एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने सर्विलांस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है.
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