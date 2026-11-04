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दीपावली से पहले धमतरी पुलिस के जवानों को मिला बंपर गिफ्ट, 4 आरक्षक प्रमोट होकर बने प्रधान आरक्षक

4 आरक्षक प्रमोट होकर बने प्रधान आरक्षक ( ETV Bharat )

धमतरी: दीपावली का त्योहार रविवार 8 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही पुलिस विभाग ने प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी है. 4 जवानों को प्रमोट कर उनको प्रधान आरक्षक बना दिया गया है. जिन लोगों को प्रमोट किया गया है उनके काम की तारीफ खुद एएसपी और एसपी कर चुके हैं.

दीपावली से पहले मिला प्रमोशन का गिफ्ट पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर अमरेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी पत्र में 2026 की योग्यता सूची के तहत यह प्रमोशन दिया गया है. बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी भावना पांडेय और एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने पदोन्नत जवानों के कंधों पर नई फित्ती लगाकर उन्हें नए पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. अफसरों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है.