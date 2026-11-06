दीपावली पर सीएम साय का बड़ा तोहफा, युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका, 1703 पदों पर निकली भर्ती
दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रोजगार की बड़ी सौगात दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 7:17 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 1 हजार 703 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल पहली बार इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है.
10 अलग-अलग पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत सहायक ग्रेड-3 के सबसे ज्यादा 1 हजार 206 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक के 279, पंजीयक लिपिक के 50, उप निरीक्षक-अ के 34, हिंदी शीघ्रलेखक के 30, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, स्टेनो टाइपिस्ट के 23, द्विभाषी शीघ्रलेखक के 13, सहायक उप निरीक्षक-अ सामान्य शाखा के 40 और अंग्रेजी शीघ्रलेखक के 3 पद शामिल हैं.
27 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी 5 नवंबर से 27 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 28 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
10 जनवरी को होगी लिखित परीक्षा
भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजकर 15 मिनट तक किया जाएगा. परीक्षा के प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 से कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. परीक्षा छत्तीसगढ़ के पांचों संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी.
स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस
इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को भी राहत दी गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क नियमानुसार उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा, जिससे उन्होंने शुल्क का भुगतान किया होगा.
भर्ती से जुड़ी योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.
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