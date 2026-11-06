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दीपावली पर सीएम साय का बड़ा तोहफा, युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका, 1703 पदों पर निकली भर्ती

छत्तीसगढ़ सरकार का दिवाली गिफ्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 1 हजार 703 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल पहली बार इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है.

10 अलग-अलग पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत सहायक ग्रेड-3 के सबसे ज्यादा 1 हजार 206 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक के 279, पंजीयक लिपिक के 50, उप निरीक्षक-अ के 34, हिंदी शीघ्रलेखक के 30, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, स्टेनो टाइपिस्ट के 23, द्विभाषी शीघ्रलेखक के 13, सहायक उप निरीक्षक-अ सामान्य शाखा के 40 और अंग्रेजी शीघ्रलेखक के 3 पद शामिल हैं.