कोटा में दीपावली पर आगजनी का तांडव, 11 घंटे में 36 जगह दौड़ीं फायर ब्रिगेड, रात भर दौड़ते रहे फायर फाइटर
कोटा में दीपावली की रात आतिशबाजी से कई जगह आग लगी. 150 दमकलकर्मियों और 32 गाड़ियों ने रातभर मशक्कत कर सभी हादसों पर काबू पाया.
Published : November 9, 2026 at 8:36 AM IST
कोटा : दीपावली के उल्लास के बीच कोटा शहर में आतिशबाजी की तेज चमक कई जगह दहशत का सबब बन गई. शहरवासियों ने रविवार रात करोड़ों रुपये के पटाखे फोड़े, लेकिन इसके साथ ही पटाखों की चिंगारियों से शहर भर में कई जगह आग लगने के मामले सामने आए. नगर निगम के अग्निशमन विभाग के लिए यह रात बेहद चुनौती भरी रही. शाम ढलते ही शुरू हुआ आग का सिलसिला अगली सुबह तड़के तक चलता रहा, जिसके चलते दमकल की गाड़ियों को 36 से ज्यादा जगहों पर दौड़ना पड़ा. राहत की बात यह रही कि इतनी घटनाओं के बावजूद किसी भी नागरिक के हताहत होने या गंभीर रूप से झुलसने की खबर नहीं है.
रातभर मुस्तैद रहे 150 फायर फाइटर्स : नगर निगम कोटा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) राकेश व्यास ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर पूरा अमला पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया था. आग की बैक-टू-बैक कॉल आने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 32 दमकल वाहनों और करीब 150 अग्निशमन कर्मियों को अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया. सीएफओ के मुताबिक, आग की अधिकांश सूचनाएं रात 9:00 बजे से देर रात 12:00 बजे के बीच मिलीं, जब आतिशबाजी अपने चरम पर थी. कॉल सेंटर में हर दो से तीन मिनट के अंतराल पर फोन की घंटियां बज रही थीं. प्राथमिक जांच में सामने आया कि हवा में ऊंचाई तक जाने वाले पटाखों और रॉकेटों के गिरने से ही ज्यादातर इलाकों में आग भड़की.
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नगर निगम कोटा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आगजनी के मामले में फिलहाल कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है, लेकिन लगातार आग की सूचनाओं आती रही जिनको बुझाने के लिए टीम में दौड़ते रही. ज्यादातर आग कचरा, पेड़ पौधे और सुखी झाड़ियां में लगी थी. वही एक दो जगह पर बिल्डिंग, रिहायशी इलाकों के अलावा कमर्शियल और गोदाम में भी आग लगने की सूचना मिली थी, जिन्हें अग्निशमन कार्मिकों ने जाकर बुझाया है.
राकेश व्यास का कहना है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लेकर रिहायशी तीन मंजिला मकान तक में भी आग लगी थी. लगभग सभी आग पटाखों से लगी है, बड़ी संख्या में लोगों ने आतिशबाजी की है और आसमान में चलने वाले ऊंचे पटाखे आसपास जाकर गिर रहे थे। इसी से ज्यादा तक मामलों में आग फैली है.
रेलवे कॉलोनी में ले जानी पड़ी हाइड्रोलिक गाड़ी : आगजनी की सबसे पेचीदा घटना रेलवे कॉलोनी इलाके में घटी. यहां एक तीन मंजिला मकान की छत पर बने कमरे में अचानक आग लग गई. कमरा ऊंचाई पर होने और आसपास कोई अन्य ऊंची इमारत न होने के कारण सामान्य दमकल वाहनों से पानी की बौछारें वहां तक सीधे नहीं पहुंच पा रही थीं. आग के तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए मौके पर विशेष हाइड्रोलिक दमकल बुलाई गई. हाइड्रोलिक क्रेन की टोकरी में सवार होकर दमकलकर्मियों ने ऊपर पहुंचकर पानी डाला, तब जाकर लपटों को काबू में किया जा सका.
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राकेश व्यास ने बताया कि आग लगने की पहली सूचना शाम 5:00 बजे के आसपास आवली रोजड़ी में आई थी, जहां पर गोबर के कंडो में आग लग गई थी. इसके बाद लगातार सूचना आती रही. यह क्रम सोमवार तड़के 5 बजे तक जारी रहा जिसमें तीन दर्जन जगहों पर आग बुझाई गई है.
थाने में खड़े वाहन तो फर्नीचर शॉप और गोदाम में आग : महावीर नगर पुलिस स्टेशन में भी थाने में जब्त कर खड़े किए गए पुराने दोपहिया और चौपहिया वाहनों में आग लग गई, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने फैलने से पहले बुझाया. महावीर नगर इलाके में ही एक विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट और चिंगारी से आग भड़क गई, वहीं विज्ञान नगर में घर-घर कचरा उठाने वाले नगर निगम के टिप्पर वाहन में आग लग गई. कैथूनीपोल थाने के ठीक सामने स्थित एक फर्नीचर शॉप में लपटें उठने लगीं. इसके अलावा आरके पुरम में एक बड़े गोदाम, स्टेशन रोड और झालावाड़ रोड स्थित राजीव गांधी नगर की बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में भी आग की सूचना पर गाड़ियां भेजी गईं.
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इन इलाकों में दौड़ती रही दमकल : रिहायशी इलाकों के अलावा शहर के दर्जनों खाली पड़े प्लॉटों, कचरे के ढेरों और सूखी झाड़ियों में भी पटाखों के अवशेष गिरने से आग लगी. दमकल की टीमें पूरी रात शिवपुरा, जगपुरा, तलवंडी, कुन्हाड़ी, श्रीनाथपुरम, वल्लभबाड़ी, कैथून, बोरखेड़ा, रंगबाड़ी, नयापुरा और कोटड़ी जैसे इलाकों में लगातार दौड़ती रहीं. अधिकारियों ने बताया कि समय पर मिली सूचना और जवानों की त्वरित सक्रियता की वजह से कोई बड़ा औद्योगिक या जानलेवा हादसा नहीं होने पाया.