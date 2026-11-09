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​कोटा में दीपावली पर आगजनी का तांडव, 11 घंटे में 36 जगह दौड़ीं फायर ब्रिगेड, रात भर दौड़ते रहे फायर फाइटर

दिवाली की रात पटाखों से मची हलचल ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : दीपावली के उल्लास के बीच कोटा शहर में आतिशबाजी की तेज चमक कई जगह दहशत का सबब बन गई. शहरवासियों ने रविवार रात करोड़ों रुपये के पटाखे फोड़े, लेकिन इसके साथ ही पटाखों की चिंगारियों से शहर भर में कई जगह आग लगने के मामले सामने आए. नगर निगम के अग्निशमन विभाग के लिए यह रात बेहद चुनौती भरी रही. शाम ढलते ही शुरू हुआ आग का सिलसिला अगली सुबह तड़के तक चलता रहा, जिसके चलते दमकल की गाड़ियों को 36 से ज्यादा जगहों पर दौड़ना पड़ा. राहत की बात यह रही कि इतनी घटनाओं के बावजूद किसी भी नागरिक के हताहत होने या गंभीर रूप से झुलसने की खबर नहीं है.