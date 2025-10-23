ETV Bharat / state

कानपुर में पटाखों ने छीनी 9 लोगों की आंखों की रोशनी; कई की फटी पुतलियां, कॉर्निया हुआ डैमेज

कानपुर: दीपावली पर पटाखे जलाते वक्त हुई जरा सी लापरवही आंखों की रोशनी छीन लेती है. कानपुर के एलएलआर अस्पताल में पिछले 48 घंटे में 51 से ज्यादा मरीज पहुंचे हैं, जिन्हें पटाखे जलाते वक्त चोट लगी. डॉक्टर्स ने बताया कि करीब 9 बच्चों के आंखों की रोशनी तो पूरी तरह चली गई है. ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. इन बच्चों की उम्र 7-8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है. इसी आयु वर्ग के ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं.

नेत्र रोग विभाग की प्रमुख डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि काफी संख्या में हमारे पास वह बच्चे आ रहे हैं, जिनकी कार्बाइड बम की वजह से आंख में समस्या हुई है. जब कार्बाइड बम फटता है, तो इससे केमिकल से आंख पूरी सफेद हो जाती हैं. कई बच्चे हैं, जिनकी पुतलियां फट गई हैं, कॉर्निया डैमेज हो गया है.

ऐसे बच्चों को इलाज दिया जा रहा है. कुछ बच्चों की आंख में बारूद के कण घुस जाने से आंखों में घाव हो गया है. उन्होंने बताया कि एक बच्चे का चश्मा टूटकर उसका शीशा आंख में लग गया, उसका भी उपचार किया जा रहा है.