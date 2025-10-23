कानपुर में पटाखों ने छीनी 9 लोगों की आंखों की रोशनी; कई की फटी पुतलियां, कॉर्निया हुआ डैमेज
7 वर्ष से 18 साल के घायलों की संख्या सबसे अधिक, बच्चों की आंखों पर पड़ा ज्यादा असर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 9:23 AM IST
कानपुर: दीपावली पर पटाखे जलाते वक्त हुई जरा सी लापरवही आंखों की रोशनी छीन लेती है. कानपुर के एलएलआर अस्पताल में पिछले 48 घंटे में 51 से ज्यादा मरीज पहुंचे हैं, जिन्हें पटाखे जलाते वक्त चोट लगी. डॉक्टर्स ने बताया कि करीब 9 बच्चों के आंखों की रोशनी तो पूरी तरह चली गई है. ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. इन बच्चों की उम्र 7-8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है. इसी आयु वर्ग के ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं.
नेत्र रोग विभाग की प्रमुख डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि काफी संख्या में हमारे पास वह बच्चे आ रहे हैं, जिनकी कार्बाइड बम की वजह से आंख में समस्या हुई है. जब कार्बाइड बम फटता है, तो इससे केमिकल से आंख पूरी सफेद हो जाती हैं. कई बच्चे हैं, जिनकी पुतलियां फट गई हैं, कॉर्निया डैमेज हो गया है.
ऐसे बच्चों को इलाज दिया जा रहा है. कुछ बच्चों की आंख में बारूद के कण घुस जाने से आंखों में घाव हो गया है. उन्होंने बताया कि एक बच्चे का चश्मा टूटकर उसका शीशा आंख में लग गया, उसका भी उपचार किया जा रहा है.
इन्हें आई गंभीर चोट
- पनकी थाना क्षेत्र कि सुजानपुर निवासी मुस्कान उम्र 15 वर्ष घर के बाहर खड़ी हुई थी. इसी बीच अचानक पटाखे की चिंगारी जाकर आंख में लगी, जिससे उनकी पुतली झुलस गई. आनन-फानन में परिजन उन्हें उपचार के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां उपचार किया जा रहा है. इस केस के डॉक्टर का कहना है, कि घाव ज्यादा गहरा है, लेकिन इलाज से रोशनी बच जाएगी.
- फतेहपुर के रहने वाले विपिन उम्र 11 वर्ष जब घर के बाहर खड़े थे, तभी कार्बाइड बम का कण विपिन की आंख में लगा. उन्हें उपचार के लिए हैलट अस्पताल पहुंचा गया, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है.
- विनायकपुर न्यू सिविल लाइंस में रहने वाले दिव्यांश उमर उमर 21 वर्ष दिवाली पर अपनी गली में पटाखे जल रहे थे. च बम को माचिस दिखाते ही वह फट गया और धमाका इतनी तेज था कि उनकी आंख के चश्मा का लेंस टूट कर आंखों के अंदर घुस गया. इससे पुतली फट गई. इनका भी इलाज जारी है.
जरूर बरतें यह सावधानियां
- जब भी आपकी आंख में किसी तरीके की कोई चोट लगे या फिर कुछ चला जाए तो उसे तुरंत ठंडे पानी से धोएं. आंख को बिल्कुल भी रगड़े नहीं.
- आंख में किसी भी तरह की दिक्कत पर नजदीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क कर ही दवा लें.
- घर पर अकेले बच्चों को पटाखों के साथ खेलने की बिल्कुल अनुमति न दें. पटाखे चलाने के बाद हाथों को अच्छे से धुलें, जिससे बारूद का संपर्क आंख से न हो.
- धमाके के साथ फटने वाले पटाखे में आग लगाते समय चेहरे को पटाखे से दूर रखें, ताकि वह फटे भी तो उसके कण आंखों को नुकसान न पहुंच सकें.
