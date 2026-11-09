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काशी विश्वनाथ धाम में ज्योति पर्व दीपावली का उल्लास; आस्था और श्रद्धा का दिखा संगम

काशी विश्वनाथ धाम में ज्योति पर्व दीपावली का उल्लास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास का वातावरण रहा. देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में दीपावली का पर्व विशेष आध्यात्मिक महत्त्व रखता है.

इस पावन अवसर पर बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा. पूरे परिसर को भव्य रोशनी से सजाया गया. जलते दीयों से ओम् का आकार बनाया गया था. बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को आकर्षक झालरों से सजाया गया था.