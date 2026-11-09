काशी विश्वनाथ धाम में ज्योति पर्व दीपावली का उल्लास; आस्था और श्रद्धा का दिखा संगम
इस पावन अवसर पर बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:49 AM IST
वाराणसी: प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास का वातावरण रहा. देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में दीपावली का पर्व विशेष आध्यात्मिक महत्त्व रखता है.
इस पावन अवसर पर बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा. पूरे परिसर को भव्य रोशनी से सजाया गया. जलते दीयों से ओम् का आकार बनाया गया था. बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को आकर्षक झालरों से सजाया गया था.
काशी के अन्य मंदिरों में भी दिपावली के पावन अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे. मंदिरों को विशेष तरह से सजाया गया था, जिससे उनकी आभा देखते ही बन रही थी. काशी विश्वनाथ धाम के आस पास भी भव्य सजावट की गई थी.
🪔✨ काशी की दिव्यता, दीपों की आभा और बाबा के आशीर्वाद से आलोकित हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम! 🔱 प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन एवं पूजन के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह रहा। 🙏 यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रकाश लेकर आए। बाबा विश्वनाथ की कृपा समस्त देशवासियों पर सदैव बनी रहे। 🌸 हर हर महादेव! 🔱 शुभ दीपावली! 🪔 #ShriKashiVishwanathDham #KashiVishwanath #HarHarMahadev #Deepawali #Kashi #Varanasi #DivineKashi #Mahadev #SanatanDharma #ShubhDeepawali— Shri Kashi Vishwanath Temple Trust (@ShriVishwanath) November 8, 2026
इसके साथ हीं दिवाली की शाम को गंगा घाटों का भी दिव्य नजारा देखने को मिले. सभी घाटों पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रही. देश के और विदेश से आए पर्यटकों ने घाटों पर दिवाली मनाई और भव्यता को कैमरों में कैद करते नजर आए.
दीपावली का यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का संदेश देता है. इस मौके पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से समस्त देशवासियों एवं श्रद्धालुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गईं. सभी के सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई.
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