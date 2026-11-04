गोविंददेवजी मंदिर में 8 को दीपावली महोत्सव, श्रद्धालुओं से भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील
जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में दीपावली पर जन्माष्टमी जैसी दर्शन व्यवस्था रहेगी.
Published : November 4, 2026 at 9:53 PM IST
जयपुर : दीपावली महोत्सव के अवसर पर 8 नवंबर को गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं को मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जय निवास बाग की ओर से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं का निकास जय निवास बाग की ओर से होगा. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील की है.
सात झांकियों के होंगे दर्शन : जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में दीपावली पर जन्माष्टमी जैसी दर्शन व्यवस्था रहेगी. 8 नवंबर को मंगला से लेकर शयन झांकी तक सातों झांकियों के दर्शन होंगे. मंगला झांकी सुबह 4 से 6:30 बजे तक, धूप झांकी सुबह 7 से 9 बजे तक, शृंगार झांकी सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक और राजभोग झांकी सुबह 10:45 से 11:45 बजे तक होगी. इसके बाद ग्वाल झांकी शाम 4:45 से 5:15 बजे तक, संध्या झांकी शाम 5:45 से 7:30 बजे तक और शयन झांकी रात 8 से 8:15 बजे तक होगी.
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इन रास्तों से आएंगे श्रद्धालु : कंवर नगर और ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले श्रद्धालु जनता मार्केट से होते हुए मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकेंगे. वहीं, दर्शन के बाद निकास मंदिर के पीछे स्थित श्री चिंताहरण हनुमानजी मंदिर की ओर से होगा. मंदिर के मुख्य सेवादार मानस गोस्वामी ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए जूते-चप्पल पहनकर और बिना जूते-चप्पल आने वालों की अलग-अलग व्यवस्था की है. जूते-चप्पल पहनकर आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर बने रैंप से दर्शन कर सकेंगे, जबकि बिना जूते-चप्पल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रांगण में दर्शन की व्यवस्था रहेगी. मंदिर में जूते-चप्पल खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होगी. ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे जूते-चप्पल पहले ही उतारकर आएं.
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दीपावली पर गोविंद देव जी में दर्शन की विशेष व्यवस्था :
- 8 नवंबर को गोविंददेवजी मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था
- प्रवेश केवल मंदिर के मुख्य द्वार से
- जय निवास बाग से प्रवेश प्रतिबंधित
- निकास जय निवास बाग की ओर से
- जूते-चप्पल और बिना जूते-चप्पल वालों की अलग व्यवस्था
- मंगला से शयन तक सात झांकियों के दर्शन
- बैग, थैला और कीमती आभूषण नहीं लाने की सलाह.
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बीमार श्रद्धालुओं से भीड़ में नहीं आने की अपील : मंदिर प्रशासन ने हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित श्रद्धालुओं से भीड़ को देखते हुए मंदिर नहीं आने की अपील की है. साथ ही कीमती सामान, बैग, थैला और लेडीज पर्स लेकर नहीं आने के निर्देश दिए हैं. महिलाओं से कीमती आभूषण पहनकर नहीं आने की अपील की गई है. किसी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई देने पर मंदिर प्रशासन और पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है.
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