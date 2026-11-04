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गोविंददेवजी मंदिर में 8 को दीपावली महोत्सव, श्रद्धालुओं से भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील

गोविंद देव जी मंदिर में मनेगा दीपोत्सव ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : दीपावली महोत्सव के अवसर पर 8 नवंबर को गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं को मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जय निवास बाग की ओर से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं का निकास जय निवास बाग की ओर से होगा. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील की है.