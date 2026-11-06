दीपावली 2026 : त्यौहारों में मूर्तिकारों का छलका दर्द, जितनी मेहनत उतनी नहीं मिलती कीमत
धनतेरस और दिवाली के लिए मिट्टी की मूर्तियों से बाजार सज चुका है.लेकिन मूर्तिकार आमदनी को लेकर परेशान हैं.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 4:41 PM IST
रायपुर : हर साल की तरह इस साल भी कुम्हार परिवारों ने दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी,गणेश और सरस्वती की प्रतिमाएं बनाई है. धनतेरस और दीपावली में मिट्टी से बनी मूर्तियों का पूजन करना शुभ माना जाता है. कुम्हार परिवार के सभी सदस्य मिलकर महीनों पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं.इन मिट्टी की मूर्तियों को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है. लेकिन जिस तरह से मूर्तिकर इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में मेहनत करते हैं. उस हिसाब से उन्हें मेहनताना नहीं मिल पाता.
दशहरा के बाद से शुरु होता है मूर्ति निर्माण
मूर्तिकार रमेश प्रजापति ने बताया कि गणेश चतुर्थी के होने के बाद लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है. विजयादशमी त्यौहार तक प्रतिमा बनाने का काम पूरा करने के बाद बनी हुई मूर्तियों को सुखाने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाता है. हर साल धनतेरस और दिवाली में गणेश लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियों की डिमांड रहती है.
ऑर्डर के हिसाब से इन प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है. पिछले साल की तुलना में इस बार दाम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है. महंगाई की वजह से मूर्तियों के दाम नहीं बढ़ाए गए. ग्राहक कम से कम कीमत में इन मूर्तियों को खरीदना चाहते हैं-रमेश प्रजापति, कुम्हार
'ग्राहकों को कम कीमत में चाहिए मूर्तियां'
रमेश प्रजापति ने बताया कि कई बार मूर्ति खरीदने वाले ग्राहक मोल भाव करने लग जाते हैं. अगर मूर्ति की कीमत 2000 रुपए है तो उसे 1000 या 1100 रुपए में खरीदना चाहते हैं. कागज से बनी या फोटो फ्रेम वाली मूर्तियों से भी काम चला लेते हैं. मिट्टी से बनी इन मूर्तियों के दाम 300 रुपए से लेकर लगभग 1600 रुपए तक हैं. मेहनत के हिसाब से पैसा भी नहीं मिल पाता. मजबूरी में बनाना पड़ता है. क्योंकि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है. इसके अलावा हमें कोई दूसरा काम नहीं आता. लेकिन रोजी-रोटी की वजह से यही काम करना होता है.
मेहनत के मुताबिक नहीं मिलती मजदूरी
मूर्तिकार माधुरी प्रजापति ने बताया कि दीपावली के समय हमारे यहां लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनती है. यह भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि वह मातारानी को सिंगल लेकर जाए या फिर पेयर में खरीदें. हमारे यहां मिट्टी की प्रतिमा बनाने का काम नवरात्रि से शुरू होता है. जिसमें हम सब परिवार के लोग मिलजुल कर काम करते हैं. धनतेरस के दिन से माता रानी का आगमन शुरू हो जाता है. भक्त अपनी पसंद के हिसाब से मूर्ति ले जाते हैं. जितना मेहनत मिट्टी की इन मूर्तियों को बनाने में लगता है उस लिहाज से हमें मजदूरी भी नहीं मिल पाता.
लोग महंगाई की वजह से मूर्ति खरीदी करते समय मोलभाव करने लग जाते हैं. मिट्टी से इन मूर्तियों को बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है. जबकि मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों के दाम भी बढ़ गए हैं. मिट्टी की बनी मूर्तियों को शुभ माना जाता है. इसलिए धनतेरस और दिवाली में कच्ची मिट्टी से बनीं मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए- माधुरी प्रजापति,मूर्तिकार
'पुश्तैनी काम है छोड़ नहीं सकते'
फोटो फ्रेम दुकानदार जितेंद्र बंजारी का कहना है कि धनतेरस और दिवाली में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर और लक्ष्मी यंत्र वाली फोटो ज्यादा बिकते हैं. मिट्टी के बने मूर्ति के दाम ज्यादा होने के कारण लोग कागज के बने फोटो या फिर फोटो फ्रेम की मूर्ति ले जाते हैं. फोटो फ्रेम दुकानदार का कहना है कि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है और शुरू से हम भगवान के फोटो बेचकर जीवनयापन कर रहे हैं.इसलिए अब हम इस काम को छोड़ नहीं सकते हैं.
कुल मिलाकर धनतेरस और दिवाली को लेकर मूर्तिकार से लेकर फोटो बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि उनकी आजीविका सिर्फ ग्राहकों पर निर्भर है.यदि ग्राहक आएंगे तो उनका त्यौहार माता लक्ष्मी अच्छा करेंगी और यदि कम आएंगे तो त्यौहार के साथ-साथ महीने का खर्च भी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.
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