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दीपावली 2026 : त्यौहारों में मूर्तिकारों का छलका दर्द, जितनी मेहनत उतनी नहीं मिलती कीमत

त्यौहारों में मूर्तिकारों का छलका दर्द ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : हर साल की तरह इस साल भी कुम्हार परिवारों ने दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी,गणेश और सरस्वती की प्रतिमाएं बनाई है. धनतेरस और दीपावली में मिट्टी से बनी मूर्तियों का पूजन करना शुभ माना जाता है. कुम्हार परिवार के सभी सदस्य मिलकर महीनों पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं.इन मिट्टी की मूर्तियों को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है. लेकिन जिस तरह से मूर्तिकर इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में मेहनत करते हैं. उस हिसाब से उन्हें मेहनताना नहीं मिल पाता.

त्यौहारों में मूर्तिकारों का छलका दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑर्डर के हिसाब से इन प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है. पिछले साल की तुलना में इस बार दाम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है. महंगाई की वजह से मूर्तियों के दाम नहीं बढ़ाए गए. ग्राहक कम से कम कीमत में इन मूर्तियों को खरीदना चाहते हैं-रमेश प्रजापति, कुम्हार

मिट्टी की मूर्तियों से सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'ग्राहकों को कम कीमत में चाहिए मूर्तियां'

रमेश प्रजापति ने बताया कि कई बार मूर्ति खरीदने वाले ग्राहक मोल भाव करने लग जाते हैं. अगर मूर्ति की कीमत 2000 रुपए है तो उसे 1000 या 1100 रुपए में खरीदना चाहते हैं. कागज से बनी या फोटो फ्रेम वाली मूर्तियों से भी काम चला लेते हैं. मिट्टी से बनी इन मूर्तियों के दाम 300 रुपए से लेकर लगभग 1600 रुपए तक हैं. मेहनत के हिसाब से पैसा भी नहीं मिल पाता. मजबूरी में बनाना पड़ता है. क्योंकि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है. इसके अलावा हमें कोई दूसरा काम नहीं आता. लेकिन रोजी-रोटी की वजह से यही काम करना होता है.

मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाने में की मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जितनी मेहनत उतनी नहीं मिलती मजदूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेहनत के मुताबिक नहीं मिलती मजदूरी

मूर्तिकार माधुरी प्रजापति ने बताया कि दीपावली के समय हमारे यहां लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनती है. यह भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि वह मातारानी को सिंगल लेकर जाए या फिर पेयर में खरीदें. हमारे यहां मिट्टी की प्रतिमा बनाने का काम नवरात्रि से शुरू होता है. जिसमें हम सब परिवार के लोग मिलजुल कर काम करते हैं. धनतेरस के दिन से माता रानी का आगमन शुरू हो जाता है. भक्त अपनी पसंद के हिसाब से मूर्ति ले जाते हैं. जितना मेहनत मिट्टी की इन मूर्तियों को बनाने में लगता है उस लिहाज से हमें मजदूरी भी नहीं मिल पाता.

मूर्ति बनाती महिला मूर्तिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोग महंगाई की वजह से मूर्ति खरीदी करते समय मोलभाव करने लग जाते हैं. मिट्टी से इन मूर्तियों को बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है. जबकि मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों के दाम भी बढ़ गए हैं. मिट्टी की बनी मूर्तियों को शुभ माना जाता है. इसलिए धनतेरस और दिवाली में कच्ची मिट्टी से बनीं मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए- माधुरी प्रजापति,मूर्तिकार