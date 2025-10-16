ETV Bharat / state

दिवाली में डेकोरेटिव आइटम से सजे बाजार, तोरण लड़ियां और रंगोली मेट की डिमांड ज्यादा

दीपावली पर्व को लेकर रायपुर का बाजार सज चुका है.इस बार डेकोरेटिव आइटम की मांग ज्यादा है.

DIWALI DECORATION MARKET
दिवाली में डेकोरेटिव आइटम से सजे बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 8:19 AM IST

रायपुर : दीपावली पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है. धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक बाजार में रौनक देखने को मिलेगी.साथ ही साथ इस बार घर को सजाने के लिए बाजार में कई तरह के आइटम आए हैं. लोगों की डिमांड रंगोली मेट के साथ ही रंगोली एक्रेलिक वुडन रंगोली के साथ ही रंगोली स्टीकर भी बाजार में आकर्षण का केंद्र है. बात अगर फैंसी माला की करें तो हैंगिंग पतंग मिल जाएगी जो दिवाली के साथ ही न्यू ईयर पर भी काम आएगी.

दुकानदार विनय जैन के मुताबिक दीपावली को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस बार डेकोरेटिव आइटम की संख्या बढ़ी है. रंगोली में 5 से 6 प्रकार की वैरायटी है. रंगोली मेट के साथ ही एक्रेलिक में चल रही है. वुडन रंगोली के साथ ही रंगोली स्टीकर भी चल रही है. वुडन और स्टोन के शुभ लाभ भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं.

दिवाली में डेकोरेटिव आइटम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुभ लाभ में स्टोन, वुडन, एक्रेलिक और स्टीकर जैसी चीजें भी बाजार में उपलब्ध है. फैंसी मालाओं की बात करें तो बंदनवार में मोती के फ्लावर के साथ ही पत्ते के बंदनवार मिल जाएंगे. आज के खरीददार क्वॉलिटी देखते हैं. कीमत चाहे जो भी हो. बाजार में 30 रुपए के बंधनवार से लेकर 4000 रुपए तक के बंधनवार उपलब्ध है- विनय जैन,दुकानदार

फैंसी माला और रंगोली रहेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानों में ग्राहकों की भीड़ : दुकान के स्टाफ गणेश तांडी ने बताया कि घरों में डेकोरेटिव आइटम लगाने के लिए सस्ते में 10 रुपए पीस से लेकर 50 रुपए पीस तक उपलब्ध है. इसके साथ ही डेकोरेटिव आइटम में फ्लावर लड़ी भी लोग अपनी बजट के आधार पर खरीद रहे हैं.

डिजाइनर माला और तोरण भी बाजार में सजे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राहकी भी दुकानों में ठीक-ठाक है. पिछले साल की तुलना में इस बार डेकोरेटिव आइटम के दाम में कोई खास अंतर नहीं है. पुराने दाम पर ही दुकानदार इन सामानों को बेच रहे - गणेश तांडी, स्टाफ

महिला स्वसहायता समूह के तोरण की डिमांड :दुकानदार विमल जैन ने बताया कि इस बार फैंसी तोरण, मोती के तोरण, हैंड वर्क वाले तोरण की डिमांड ज्यादा है. रायपुर के स्व-सहायता समूह ने तोरण बनाया है. 2 सालों की तुलना करें तो गोबर के दीये नए ट्रेंड में मार्केट में आए हैं. कपड़े की माला और फूलों के माला की भी अच्छी खासी डिमांड बाजार में है. ग्राहक इस बार हाथ से बने हुए डेकोरेटिव आइटम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं.

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार दीपावली को लेकर बाजार में कई तरह के सजावटी सामान हैं.जिसमें फ्लावर लड़ियां,डेकोरेटिव लाइट्स समेत गोबर के दीये और तोरण सबसे ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं. साथ ही साथ बाजार में डेकोरेटिव झूमर्स भी लोगों की पहली पसंद हैं. बजट फ्रेंडली होने के कारण डेकोरेटिव आयटम के दुकानदार भी बेहद खुश हैं.क्योंकि दुकानों में सामान लेने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है.

डेकोरेटिव आइटम
दीपावली
DIWALI DECORATION MARKET

