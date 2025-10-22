ETV Bharat / state

Diwali 2025 : ऑपेरशन सिंदूर और राम दरबार की सजावट को मिला पहला पुरस्कार, जौहरी बाजार भी अव्वल

दीपावली पर सजे बाजार ( ETV Bharat Jaipur )