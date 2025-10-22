ETV Bharat / state

Diwali 2025 : ऑपेरशन सिंदूर और राम दरबार की सजावट को मिला पहला पुरस्कार, जौहरी बाजार भी अव्वल

जयपुर में दीपावली सजावट के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. ऑपेरशन सिंदूर और राम दरबार की सजावट को पहला पुरस्कार मिला है.

Diwali decoration
दीपावली पर सजे बाजार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 6:23 PM IST

जयपुर: दीपावली के मौके पर हुई सजावट को लेकर बुधवार को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. चांदपोल पर सजी ऑपेरशन सिंदूर की झांकी को स्वागत द्वार की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है. एमआई रोड पर सजी रामदरबार की झांकी को निजी व्यावसायिक स्थल की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है. जौहरी बाजार की सजावट को परकोटे के बड़े बाजार की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है. बापू बाजार को छोटे की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है. चयन समिति में अधिकारी और शांति समिति के सदस्य शामिल रहे.

चारदीवारी के बाहर राजापार्क अव्वल: पुरस्कार चयन समिति के समन्वय अधिकारी डॉ. दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परकोटे में बड़े बाजार की श्रेणी में जौहरी बाजार पहले, त्रिपोलिया बाजार दूसरे और चांदपोल बाजार तीसरे स्थान पर रहा. जबकि रामगंज बाजार, सर्राफा खंदा, बड़ी चौपड़ और घाटगेट बाजार को सांत्वना पुरस्कार मिला है. वहीं, चारदीवारी के बाहर राजापार्क पहले स्थान पर, एमआई रोड दूसरे स्थान पर, सर्वानंद मार्केट (बर्फखाना रोड) तीसरे स्थान पर रहा. मध्यम मार्ग (मानसरोवर) की सजावट को सांत्वना पुरस्कार मिला है.

ग्रेटर नगर निगम सरकारी भवन में अव्वल: परकोटे के छोटे बाजार की श्रेणी में बापू बाजार पहले स्थान पर, नेहरू बाजार दूसरे स्थान पर, हल्दियों का रास्ता तीसरे स्थान पर रहा. नाहरगढ़ रोड बाजार और हवामहल बाजार को सांत्वना पुरस्कार मिला है. सरकारी भवन की श्रेणी में जयपुर ग्रेटर नगर निगम को पहला, जेडीए को दूसरा और जेएलएन मार्ग स्थित सरस डेयरी को तीसरा स्थान मिला है.

अक्षरधाम मंदिर को पहला पुरस्कार: शॉपिंग मॉल की श्रेणी में गणपति प्लाजा पहले, पिंक स्क्वॉयर मॉल दूसरे और गौरव टावर तीसरे स्थान पर रहा. चांदपोल बाजार पर सजी ऑपेरशन सिंदूर की झांकी स्वागत द्वार की श्रेणी में पहले स्थान पर रही. धार्मिक स्थल की श्रेणी में अक्षरधाम मंदिर (वैशाली नगर) पहले, बिरला मंदिर दूसरे और खोले के हनुमानजी मंदिर तीसरे स्थान पर रहा. लक्ष्मी मंदिर (तिलक नगर) को सांत्वना पुरस्कार मिला है.

केसरगढ़ निजी भवन सजावट में अव्वल: निजी भवन सजावट में केसरगढ़ पहले स्थान पर रहा. होटल सजावट में जौहरी बाजार स्थित एलएमबी पहले स्थान पर रहे. निजी व्यावसायिक स्थल की श्रेणी में एमआई रोड पर रामदरबार की झांकी सजाने पर नंदकिशोर मेघराज को पहला पुरस्कार मिला. आरी-तारी, जौहरी बाजार दूसरे, राजवेश, जौहरी बाजार तीसरे स्थान पर रहा. जगतपुरा स्थित जेकेजे ज्वैलर्स को सांत्वना पुरस्कार मिला है.

