नियमों को ताक पर रख सड़कों पर लगे प्रचार के बैनर पोस्टर, बालोद में धड़ल्ले से लगी पटाखों की अवैध होर्डिंग्स

नियमों को ताक पर रख सड़कों पर लगे प्रचार के बैनर पोस्टर, बालोद में धड़ल्ले से लगी पटाखों की अवैध होर्डिंग्स
बालोद में बिजली के खंभों और साइन बोर्डों पर अवैध तरीके से लटके बैनर-पोस्टर, दल्ली चौक से कॉलेज मार्ग तक पटाखा कारोबारियों के बैनर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 5:59 PM IST
बालोद: दीपावली त्योहार से पहले ही जिला मुख्यालय बालोद की मुख्य सड़कें और सार्वजनिक संपत्तियां अवैध प्रचार सामग्री की भेंट चढ़ चुकी हैं. शहर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अंदरूनी गलियों तक पटाखों के बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं. नगर पालिका प्रशासन हर बार की तरह नियमित कार्रवाई के दावे तो कर रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखने वाले कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं.
प्रमुख चौक चौराहे चपेट में
शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग दल्ली चौक से लेकर शासकीय कॉलेज तक का नजारा इन दिनों बैनर पोस्टर से भरे हुआ है. सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों, डिवाइडरों और साइन बोर्डों को भी नहीं छोड़ा जा रहा. पटाखों के भारी-भरकम पोस्टर बेतरतीब ढंग से लटके दिख रहे हैं. चौराहे हों या तीखे मोड़, हर जगह नियमों के खिलाफ प्रचार सामग्री लटकाई गई है.
CMO ने कही कार्रवाई की बात
इन बैनर पोस्टर से न केवल शहर का सौंदर्य धूमिल हो रहा है, बल्कि यातायात सुरक्षा भी गंभीर खतरे में पड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि कई बार बड़े-बड़े पोस्टरों की वजह से सामने वाहनों को देखने में भी परेशानी होती है. वहीं नगर पालिका अधिकारी ऐसे बैनर-पोस्टरों पर लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं.
कुछ दिन पहले ही खंभों से अवैध बैनर हटाने की कार्रवाई की गई थी. अमला अभियान चला रहा है और बाकी बचे पोस्टरों को भी धीरे-धीरे हटाया जा रहा है.- खीरोद्र भोई, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बालोद
त्योहार के समय यातायात दबाव के बीच ये पोस्टर दोपहिया चालकों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं. हालांकि इसे हटाने की कार्रवाई का भी दावा किया जा रहा है.