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नियमों को ताक पर रख सड़कों पर लगे प्रचार के बैनर पोस्टर, बालोद में धड़ल्ले से लगी पटाखों की अवैध होर्डिंग्स

बालोद में धड़ल्ले से लगी पटाखों की अवैध होर्डिंग्स ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद: दीपावली त्योहार से पहले ही जिला मुख्यालय बालोद की मुख्य सड़कें और सार्वजनिक संपत्तियां अवैध प्रचार सामग्री की भेंट चढ़ चुकी हैं. शहर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अंदरूनी गलियों तक पटाखों के बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं. नगर पालिका प्रशासन हर बार की तरह नियमित कार्रवाई के दावे तो कर रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखने वाले कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं.

नियमों को ताक पर रख सड़कों पर लगे प्रचार के बैनर पोस्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) प्रमुख चौक चौराहे चपेट में शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग दल्ली चौक से लेकर शासकीय कॉलेज तक का नजारा इन दिनों बैनर पोस्टर से भरे हुआ है. सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों, डिवाइडरों और साइन बोर्डों को भी नहीं छोड़ा जा रहा. पटाखों के भारी-भरकम पोस्टर बेतरतीब ढंग से लटके दिख रहे हैं. चौराहे हों या तीखे मोड़, हर जगह नियमों के खिलाफ प्रचार सामग्री लटकाई गई है.