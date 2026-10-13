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दीपावली-छठ पर बड़ी राहत, 16 अक्टूबर से दौड़ेगी नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल

नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ( ETV Bharat )

पटना : दीपालवी और छठ पर बिहार लौटने वाले लोगों की काफी संख्या होती है. इसका असर रेलवे और हवाई जहाज के टिकट पर भी दिखाई पड़ता है. लोग टिकट के लिए परेशान रहते हैं. ऐसे में रेलवे ने बड़ी पहल की है. उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है.

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगामी 16 अक्टूबर से शुरू होगा. यह ट्रेन 25 नवंबर तक यात्रियों को अपनी सेवा देगी. सप्ताह में तीन दिन चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन से दिल्ली और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

02252 न्यू दिल्ली से 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी. 02251 पटना से 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को. इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगल, गुरुवार और रविवार को चलेगी. यह ट्रेन नई दिल्ली, अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दलाय उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा होते हुए पटना पहुंचेगी अहमदाबाद से पूजा स्पेशल ट्रेन वहीं दूसरी तरफ, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मालदा टाउन और अहमदाबाद के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस विशेष ट्रेन के परिचालन से बिहार और पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आने वाले कई स्टेशनों के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव और साहिबगंज क्षेत्र के यात्रियों को अहमदाबाद आने-जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. अहमदाबाद से मालदा टाउन और मालदा टाउन से अहमदाबाद के बीच चलने वाली यह विशेष ट्रेन अक्टूबर से नवंबर 2026 तक निर्धारित तिथियों पर परिचालित की जाएगी.दोनों दिशाओं में ट्रेन सात-सात फेरे लगाएगी. 14 अक्टूबर से अहमदाबाद से होगा परिचालन जानकारी देते हुए पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि गाड़ी संख्या 09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन पूजा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी.यह सेवा 14 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक कुल सात फेरों के लिए निर्धारित है. ट्रेन तीसरे दिन सुबह 10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 09402 मालदा टाउन-अहमदाबाद पूजा स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को मालदा टाउन से शाम 6:10 बजे रवाना होगी.इसका परिचालन 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक कुल सात फेरों के लिए निर्धारित किया गया है. यह ट्रेन तीसरे दिन दोपहर 1 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.