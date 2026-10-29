दीपावली पर रेलवे का तोहफा, दक्षिण भारत से दिल्ली तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, इटारसी और भोपाल से भी कनेक्टिविटी
दिवाली-छठ में दक्षिण भारत से दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के यात्रियों को मिलेगा फायदा.रिपोर्ट-देवेंद्र-वैश्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:09 PM IST
नर्मदापुरम: त्यौहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने दक्षिण भारत और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे संचालित किए जाएंगे. खास बात यह है कि ट्रेन का ठहराव भोपाल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति रेलवे स्टेशनों पर भी रहेगा. इससे इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.
ट्रेन विशेष व्यवस्था के तहत संचालित
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया, " गाड़ी संख्या 06073/06074 को विशेष व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है. ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच होंगे. इनमें 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी और 2 जनरेटर कार शामिल हैं."
2 नवंबर से शुरू होंगे फेरे
गाड़ी संख्या 06073 कोच्चुवेली-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 2, 9 और 16 नवंबर को कोच्चुवेली से दोपहर 2 बजे रवाना होगी. निर्धारित मार्ग से होते हुए ट्रेन तीसरे दिन सुबह 6:10 बजे इटारसी और 7:45 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी. इसके बाद रात 11:50 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी.
हजरत निजामुद्दीन-कोच्चुवेली स्पेशल
वापसी में गाड़ी संख्या 06074 हजरत निजामुद्दीन-कोच्चुवेली स्पेशल 5, 12 और 19 नवंबर को सुबह 5:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन उसी दिन रात 8:40 बजे रानी कमलापति और रात 10:35 बजे इटारसी स्टेशन पहुंचेगी. इसके बाद तीसरे दिन शाम 4:30 बजे कोच्चुवेली पहुंचेगी.
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दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक कनेक्टिविटी
यह स्पेशल ट्रेन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से होकर गुजरेगी. रास्ते में कोल्लम, कोट्टायम, एरणाकुलम टाउन, तृश्शूर, पालक्काड, ईरोड, सेलम, रेणिगुंटा, विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी, रानी कमलापति, झांसी, ग्वालियर, आगरा छावनी और मथुरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी और उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) या हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त करें.