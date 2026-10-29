ETV Bharat / state

दीपावली पर रेलवे का तोहफा, दक्षिण भारत से दिल्ली तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, इटारसी और भोपाल से भी कनेक्टिविटी

दीपावली पर रेलवे का तोहफा ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: त्यौहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने दक्षिण भारत और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे संचालित किए जाएंगे. खास बात यह है कि ट्रेन का ठहराव भोपाल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति रेलवे स्टेशनों पर भी रहेगा. इससे इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

ट्रेन विशेष व्यवस्था के तहत संचालित पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया, " गाड़ी संख्या 06073/06074 को विशेष व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है. ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच होंगे. इनमें 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी और 2 जनरेटर कार शामिल हैं."