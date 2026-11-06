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दीपावाली-छठ पर रेलवे ने यात्रियों की दी सुविधा, चर्लपल्ली-बरौनी के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, रायपुर-बिलासपुर समेत इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

चर्लपल्ली-बरौनी के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे ने अलग-अलग रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चर्लपल्ली और बरौनी के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. इस ट्रेन का संचालन दोनों तरफ से दो-दो फेरों के लिए किया जाएगा. इससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने और सफर में सुविधा होने की उम्मीद है.

रविवार और मंगलवार को चलेगी रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 07588 चर्लपल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल 8 और 15 नवंबर 2026 को रविवार के दिन चर्लपल्ली से रवाना होगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 07589 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल 10 और 17 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन बरौनी से चलेगी.