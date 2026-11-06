दीपावाली-छठ पर रेलवे ने यात्रियों की दी सुविधा, चर्लपल्ली-बरौनी के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, रायपुर-बिलासपुर समेत इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
चर्लपल्ली-बरौनी-चर्लपल्ली के मध्य 2-2 फेरे के लिए दीपावली एवं छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, कंफर्म बर्थ मिलने के बढ़ेंगे चांस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 8:29 PM IST
रायपुर. दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे ने अलग-अलग रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चर्लपल्ली और बरौनी के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. इस ट्रेन का संचालन दोनों तरफ से दो-दो फेरों के लिए किया जाएगा. इससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने और सफर में सुविधा होने की उम्मीद है.
रविवार और मंगलवार को चलेगी
रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 07588 चर्लपल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल 8 और 15 नवंबर 2026 को रविवार के दिन चर्लपल्ली से रवाना होगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 07589 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल 10 और 17 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन बरौनी से चलेगी.
रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी रुकेगी ट्रेन
इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों पर भी दिया गया है. इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी त्योहार के दौरान आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
चर्लपल्ली से बरौनी जाने वाली ट्रेन का समय
गाड़ी संख्या 07588 चर्लपल्ली-बरौनी पूजा स्पेशल चर्लपल्ली से दोपहर 2 बजे रवाना होगी. अगले दिन यह ट्रेन रात 12:03 बजे गोंदिया पहुंचेगी और 12:05 बजे रवाना होगी. इसके बाद दुर्ग में रात 2:18 बजे, रायपुर में सुबह 3:05 बजे और बिलासपुर में सुबह 5 बजे पहुंचेगी. बिलासपुर से 5:05 बजे रवाना होकर ट्रेन तीसरे दिन सुबह 2:15 बजे बरौनी पहुंचेगी.
बरौनी से चर्लपल्ली जाने वाली ट्रेन का समय
गाड़ी संख्या 07589 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल बरौनी से सुबह 3 बजे रवाना होगी. अगले दिन यह ट्रेन रात 1:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी. यहां से 1:35 बजे रवाना होकर रायपुर में सुबह 3:15 बजे और दुर्ग में सुबह 4 बजे पहुंचेगी. इसके बाद गोंदिया में सुबह 6:28 बजे पहुंचकर 6:30 बजे रवाना होगी. ट्रेन उसी दिन शाम 7:02 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
ट्रेन में होंगे कुल 23 कोच
रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में कुल 23 कोच लगाए हैं. इनमें 2 एसएलआर, 1 एसी फर्स्ट क्लास, 17 एसी थर्ड क्लास और 3 एसी सेकंड कम थर्ड क्लास कोच शामिल हैं.
इन स्टेशनों पर भी होगा ठहराव
दोनों दिशाओं में यह ट्रेन काजीपेट, पेद्दापल्ली, रामागुंडम, मंचिर्याल, सिरपुर कागजनगर, बल्लारशाह, चांदाफोर्ट, वडसा, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, नुआगांव, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी नॉर्थ केबिन, चंद्रपुरा, कतरासगढ़, प्रधानखूंटा, बराकर, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा और किउल स्टेशनों पर रुकेगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के संचालन की तारीख, समय और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES या रेलवन ऐप से जरूर जांच लें.