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दिवाली-छठ स्पेशल: यूपी-बिहार के प्रवासियों के लिए रेलवे ने चलाईं 4 जोड़ी विशेष ट्रेनें

दिवाली-छठ स्पेशल ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पर अपने घर जाने की उम्मीद लगाए बैठे लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और कंफर्म टिकट की मारामारी को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और सफर को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने पुणे, मुंबई और खुर्दा रोड से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इन विशेष ट्रेनों के संचालन से महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में त्योहार मनाने के लिए सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा.

रेलवे ने चलाईं 4 जोड़ी विशेष ट्रेनें (Photo Credit: ETV Bharat)

रेलवे ने दी जानकारी: रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन सभी विशेष गाड़ियों की तिथियां, ठहराव और कोच संरचना तय कर दी गई हैं. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए समय रहते इन विशेष ट्रेनों का शिड्यूल तैयार कर संचालन शुरू किया जा रहा है.

पुणे–मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन (01481/01482): यह ट्रेन महाराष्ट्र से उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र जाने वाले प्रवासियों के लिए बड़ी राहत बनेगी. गाड़ी संख्या 01481 पुणे से प्रत्येक मंगलवार को 20 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक (कुल 6 फेरे) चलेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01482 मुजफ्फरपुर से प्रत्येक गुरुवार को 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक (कुल 6 फेरे) संचालित होगी. इसमें कुल 18 डिब्बे (स्लीपर के 08, सामान्य श्रेणी के 07 और एसएलआरडी के 02 कोच) हैं. रेलवे ने चलाईं 4 जोड़ी विशेष ट्रेनें (Photo Credit: ETV Bharat)

समय व ठहराव: 01481 (पुणे–मुजफ्फरपुर): पुणे से प्रत्येक मंगलवार शाम 19:40 बजे रवाना होकर हडपसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (गुरुवार 00:30 बजे), पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए गुरुवार दोपहर 12:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

01482 (मुजफ्फरपुर–हडपसर): मुजफ्फरपुर से प्रत्येक गुरुवार दोपहर 13:15 बजे प्रस्थान कर हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, भुसावल, जलगांव, मनमाड, अहमदनगर और दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए शनिवार तड़के 02:45 बजे हडपसर पहुंचेगी. रेलवे ने चलाईं 4 जोड़ी विशेष ट्रेनें (Photo Credit: ETV Bharat)

पुणे–मुजफ्फरपुर (01453/01454): पुणे और बिहार के बीच यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए इसी रूट पर एक और अतिरिक्त साप्ताहिक सेवा शुरू की गई है. गाड़ी संख्या 01453 पुणे से प्रत्येक सोमवार को 19 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक (कुल 6 फेरे) चलेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01454 मुजफ्फरपुर से प्रत्येक बुधवार को 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक (कुल 6 फेरे) चलेगी. इसमें कुल 22 डिब्बे (सामान्य श्रेणी के 11, स्लीपर के 08 और एसएलआरडी के 02 कोच) हैं.

समय व ठहराव: 01453 (पुणे–मुजफ्फरपुर) पुणे से प्रत्येक सोमवार शाम 19:40 बजे प्रस्थान करेगी. हडपसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए बुधवार दोपहर 12:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. रेलवे ने दी जानकारी (Photo Credit: ETV Bharat)

01454 (मुजफ्फरपुर–हडपसर): मुजफ्फरपुर से प्रत्येक बुधवार दोपहर 13:15 बजे प्रस्थान कर हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, भुसावल, जलगांव, मनमाड, अहमदनगर और दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए शुक्रवार तड़के 02:45 बजे हडपसर पहुंचेगी.