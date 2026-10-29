दिवाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन: दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग के बीच तीन तीन फेरे, रेलयात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ
दिवाली और छठ पर्व में भीड़ को देखते हुए दुर्ग निजामुद्दीन के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 7:40 AM IST
रायपुर: दिवाली और छठ पूजा त्यौहार के दौरान यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है. दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग के मध्य 3-3 फेरों के लिए दिवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. खास बात ये है कि यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास रेलवे कर रहा है, जिससे रेल यात्रियों को आरामदायक सुविधा का लाभ मिल सकेगा.
रायपुर रेल मंडल के SDCM डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया "आगामी दिनों में दीपावली और छठ पर्व में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग के लिए तीन तीन फेरों के स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. जिससे रेलयात्रियों को कंफर्म सीट के साथ ही उनकी यात्रा भी आरामदायक और सुरक्षित होगी. इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 नवंबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक होगा."
- गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से हर रविवार 01, 08 एवं 15 नवम्बर 2026 को चलेगी.
- गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन निजामुद्दीन से हर सोमवार को 02, 09 एवं 16 नवम्बर 2026 को चलेगी.
इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया स्टेशनों में दिया गया है.
गाड़ी की समय सारिणी एवं ठहराव
गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 10.45 बजे रवाना होगी, जो रायपुर आगमन 11.20 बजे और प्रस्थान 11.25 बजे. उसलापुर आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.30 बजे. पेंड्रारोड आगमन 14.55 बजे, प्रस्थान 14.57 बजे. अनूपपुर आगमन 15.40 बजे, प्रस्थान 15.45 बजे. शहडोल आगमन 16.20 बजे, प्रस्थान 16.22 बजे. उमरिया आगमन 17.14 बजे, प्रस्थान 17.16 बजे. कटनी मुड़वारा आगमन 19.40 बजे, प्रस्थान 19.50 बजे. दमोह आगमन 20.50 बजे, प्रस्थान 20.52 बजे. सागर आगमन 22.00 बजे, प्रस्थान 22.05 बजे. दूसरे दिन वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी आगमन 03.25 बजे, प्रस्थान 03.35 बजे. आगरा केंट आगमन 07.10 बजे, प्रस्थान 07.15 बजे. मथुरा आगमन 08.55 बजे, प्रस्थान 09.00 बजे जो 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन निजामुद्दीन से 12.30 बजे रवाना होगी, जो मथुरा आगमन 14.15 बजे, प्रस्थान 14.20 बजे. आगरा केंट आगमन 15.10 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे. वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी आगमन 19.50 बजे, प्रस्थान 19.55 बजे. सागर आगमन 23.50 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे. दूसरे दिन दमोह आगमन 01.00 बजे, प्रस्थान 01.02 बजे. कटनी मुड़वारा आगमन 02.45 बजे, प्रस्थान 02.55 बजे. उमरिया आगमन 04.18 बजे, प्रस्थान 04.20 बजे. शहडोल आगमन 05.38 बजे, प्रस्थान 05.40 बजे. अनूपपुर आगमन 06.30 बजे, प्रस्थान 06.35 बजे. पेंड्रारोड आगमन 07.15 बजे, प्रस्थान 07.17 बजे. उसलापुर आगमन 09.45 बजे, प्रस्थान 09.55 बजे. रायपुर आगमन 12.10 बजे, प्रस्थान 12.15 बजे जो 13.45 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी.
कोच संरचना: इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 4 जनरल, 11 स्लीपर, 2 एसी-III, 1 एसी-II कोच सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी. यात्रीगण कृपया यात्रा से पूर्व ट्रेन के संचालन दिवस एवं समय-सारिणी व ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, NTES/रेलवन ऐप से प्राप्त कर अपनी यात्रा प्रारंभ करें.
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