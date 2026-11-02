दिवाली और छठ पर 3 स्पेशल ट्रेनें, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश वालों की चांदी, तुरंत कटाएं टिकट
दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा, रानी कमलापति से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के लिए चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, इटारसी में भी ठहराव. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:43 PM IST
नर्मदापुरम: दीपावली और छठ पूजा के पावन अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति (भोपाल) स्टेशन से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों के संचालन से भोपाल मंडल के इटारसी, नर्मदापुरम, विदिशा और बीना जैसे प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को कंफर्म सीट और सुगम सफर की सुविधा मिलेगी.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (DCM) सौरभ कटारिया ने बताया कि "त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है."
1. रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल (ट्रेन संख्या 01661/01662)
प्रस्थान (01661): 11 नवंबर को रानी कमलापति से दोपहर 2:25 बजे रवाना होगी. नर्मदापुरम (दोपहर 3:25 बजे) और इटारसी (दोपहर 3:55 बजे) पहुंचेगी. इटारसी में 15 मिनट के ठहराव के बाद शाम 4:10 बजे आगे बढ़कर अगले दिन सुबह 9:15 बजे दानापुर पहुंचेगी.
वापसी (01662): 12 नवंबर को दानापुर से सुबह 11:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:10 बजे इटारसी पहुंचेगी. 15 मिनट ठहराव के बाद नर्मदापुरम (सुबह 8:45 बजे) होते हुए सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.
2. रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति स्पेशल (ट्रेन संख्या 02185/02186)
प्रस्थान (02185): 5 नवंबर को रात 10:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी.
वापसी: 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रीवा से चलकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी. इस ट्रेन का विदिशा और बीना स्टेशनों पर प्रमुख रूप से ठहराव रहेगा.
3. रानी कमलापति-गोरखपुर-रानी कमलापति स्पेशल (ट्रेन संख्या 01663/01664)
प्रस्थान (01663): 7 नवंबर को शाम 6:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी: 9 नवंबर को सुबह 7:50 बजे गोरखपुर से रवाना होकर 10 नवंबर को रात 1:15 बजे रानी कमलापति लौटेगी. यह ट्रेन मार्ग में विदिशा और बीना सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी.
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18 कोच के साथ होगी रवानगी, अग्रिम आरक्षण शुरू
भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) नवल अग्रवाल के अनुसार, तीनों स्पेशल ट्रेनें 18-18 कोच की संरचना के साथ पटरी पर उतरेंगी.
कोच कंपोजिशन:
- 2 एसएलआर/डी (SLRD)
- 4 सामान्य (General) श्रेणी
- 10 स्लीपर (Sleeper) श्रेणी
- 1 एसी थर्ड (3 AC)
- 1 एसी सेकंड (2 AC)
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय-सारणी देखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं और असुविधा से बचने के लिए तत्काल/अग्रिम आरक्षण का लाभ उठाएं.