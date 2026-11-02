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दिवाली और छठ पर 3 स्पेशल ट्रेनें, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश वालों की चांदी, तुरंत कटाएं टिकट

दीपावली छठ पर रेलवे ने दी 3 स्पेशल ट्रेनें ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: दीपावली और छठ पूजा के पावन अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति (भोपाल) स्टेशन से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों के संचालन से भोपाल मंडल के इटारसी, नर्मदापुरम, विदिशा और बीना जैसे प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को कंफर्म सीट और सुगम सफर की सुविधा मिलेगी.

​वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (DCM) सौरभ कटारिया ने बताया कि "त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है."