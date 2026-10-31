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छठ पूजा में दिल्ली और कोलकाता से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्युल

छठ पूजा में दिल्ली और कोलकाता से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें ( ETV Bharat )

मुंगेर: दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इसमें एक जोड़ी ट्रेन हावड़ा और नई दिल्ली के बीच तथा दूसरी जोड़ी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल और सबौर के बीच चलेगी. इसकी जानकारी पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने दी.

रेलवे के इस फैसले से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. खासकर भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर के यात्रियों के लिए आनंद विहार-सबौर स्पेशल ट्रेन त्योहार के दौरान आवागमन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगी.

"त्योहारी सीजन में बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल और सबौर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है." -शिबराम माझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बांदेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर एवं जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में होगा. ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी तथा वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे. .

ट्रेन संख्या 04054 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल नई दिल्ली से 4, 5, 7, 11 एवं 12 नवंबर 2026 को शाम 18:15 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अगले दिन रात 23:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी. इस ट्रेन का कुल पांच फेरा निर्धारित किया गया है. वापसी में ट्रेन संख्या 04053 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल हावड़ा से 6, 7, 9, 13 एवं 14 नवंबर 2026 को रात 01:40 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अगले दिन सुबह 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

इस ट्रेन के परिचालन से भागलपुर और मुंगेर जिले के यात्रियों को विशेष राहत मिलने की संभावना है. उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04066 आनंद विहार-सबौर स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल से 6, 7, 11 एवं 12 नवंबर 2026 को सुबह 05:00 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन सुबह 07:00 बजे सबौर पहुंचेगी. इस ट्रेन का कुल चार फेरा निर्धारित किया गया है. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04065 सबौर-आनंद विहार स्पेशल सबौर स्टेशन से 7, 8, 12 एवं 13 नवंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे प्रस्थान करेगी.

वापसी यात्रा के लिए बेहतर विकल्प

यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 13:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वापसी में भी इस ट्रेन के चार फेरे निर्धारित किए गए हैं. इस ट्रेन का ठहराव पूर्व रेलवे के अंतर्गत भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर एवं अभयपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में होगा. इस ट्रेन में वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. आनंद विहार और सबौर के बीच चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का जमालपुर स्टेशन पर ठहराव निर्धारित होने से मुंगेर जिले के यात्रियों को दिल्ली की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

भीड़ नियंत्रण में मिलेगी सहायता

विशेषकर छठ पूजा के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वापसी यात्रा में सुविधा मिल सकती है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और कंफर्म टिकट की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने में सहायक साबित हो सकता है. रेलवे के इस निर्णय से दिवाली और छठ महापर्व के दौरान घर आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

बुकिंग की तारीख जल्द होगी घोषित

उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग शुरू होने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग संबंधी आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद ही टिकट आरक्षित कराएं तथा यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. खासकर भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर के रेल यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन त्योहार के मौसम में बड़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है.

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