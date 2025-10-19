ETV Bharat / state

हरियाणा में दिवाली की धूम, बाजारों में रौनक, स्वदेशी सामान की बढ़ी डिमांड, पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी, अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग

हरियाणा के बाजारों में दिवाली की रौनक लगी हुई है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं.

हरियाणा में दिवाली की धूम
हरियाणा में दिवाली की धूम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 19, 2025 at 5:56 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह/गुरुग्राम/फरीदाबाद/भिवानी: देशभर में दीपावली की धूम है. चारों ओर खूब रौनक लगी है. कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व दीपावली सोमवार को मनाया जाएगा. इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. बाजार सजे हुए हैं. बेशक महंगाई बढ़ी है, लेकिन दीपावली के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. दीपावली को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में रौनक लगी हुई है.

बाजार गुलजार: दिवाली को लेकर बाजार गुलजार हैं. जगह-जगह लगी अस्थाई दुकानों ने बाजारों की रौनक में चार चांद लगा रखे हैं. इन दुकानों पर बहुत आकर्षित वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे मां लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्तियां, पटाखे और होम डेकोर के कुछ सामान हैं. जिसकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. विशेष तौर पर मिट्टी के दिये, मोमबत्ती की खरीदारी की जा रही है.

हरियाणा में दिवाली की धूम
हरियाणा में दिवाली की धूम (Etv Bharat)

जमकर हो रही शॉपिंग: नूंह में दुकानदारों के मुताबिक, अन्य वर्षों के मुकाबले इस बार पटाखे कम बिक रहे हैं. रविवार को छोटी दिवाली को लेकर दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बार स्वदेशी सामान की बिक्री बाजारों में ज्यादा देखी जा रही है और चाइनीज लाइटों में भी कमी देखी गई है. इस साल चाइनीज सामान के प्रति लोगों का कम झुकाव देखने को मिला है. लोग स्वदेशी झालरों और मिट्टी के दीये को तवज्जो दे रहे हैं. रंगोली के लिए रंग काफी ज्यादा बिक रहे हैं.

हरियाणा में दिवाली की धूम (Etv Bharat)

गुरुग्राम के सदर बाजार में उमड़ी भीड़: वहीं, गुरुग्राम की तो यहां सदर बाजार पूरी तरह से दिवाली के लिए सजा हुआ है. जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. सदर बाजार की बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल समेत कई जिलों का सबसे बड़ा सदर बाजार है. अमूमन सदर बाजार में भीड़ तो रहती है, लेकिन दिवाली के मौके पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. होम डेकोरेट के लिए रंग-बिरंगी लाइट भी मिल रही हैं. आर्टिफिशियल फूल, झूमर और भी कई तरह की चीजें मिल रही हैं. मिट्टी के बने मां लक्ष्मी और श्री गणेश की प्रतिमा भी खूब बिक रही है.

हरियाणा में दिवाली की धूम
स्वदेशी सामान की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

त्योहारों की रौनक: दुकानदारों ने बताया कि "पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में भीड़ ज्यादा है. लोग भी ज्यादा आ रहे हैं. सामान भी ज्यादा बिक रहा है. दिवाली के लिए बाजारों में पूरी तरह से रौनक लगी हुई है. लोगों में खुशी का माहौल है". खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि "काफी भीड़ है, बाजार में काफी वैरायटी आई है. लौग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और हम भी शॉपिंग करने आए हैं. दिवाली के लिए पूरी मार्केट दुल्हन की तरह सजी हुई है. बहुत अच्छा लग रहा है, हर घर में इसी तरह खुशियां बनी रहे और सभी लोग परिवार के साथ खुशी-खुशी दिवाली मनाएं".

पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी
पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी (Etv Bharat)

फरीदाबाद में दिवाली: वहीं, फरीदाबाद में भी दिवाली को लेकर चहल पहल है. फरीदाबाद में पटाखों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. फरीदाबाद नगर निगम ने इसके लिए शहर में कुछ निर्धारित स्थानों को चिन्हित किया है. जहां पर ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे. नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि "फरीदाबाद के सभी दशहरा मैदानों में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है. लोग इन्हीं जगहों से जाकर ग्रीन पटाखे खरीद सकते हैं".

पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी (Etv Bharat)

प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस: दीपावली के दिन पटाखे चलाने का समय भी तय किया गया है. लोग केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे. कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि "यदि कोई व्यक्ति ग्रीन पटाखों के अलावा, अन्य पटाखे चलाते हुए पकड़ा गया, तो कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के जेई और एसडीओ अधिकारी इस पर निगरानी रखेंगे. अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो टीम तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी".

बाजारों में रौनक (Etv Bharat)

पटाखों पर सख्ती: जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि "जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही सीमित रहे. हरित पटाखों की बिक्री केवल PESO से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी. अन्य पटाखों को तुरंत जब्त किया जाएगा. ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरी किस्म के पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी".

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

दिवाली पर सजे भिवानी के बाजार: वहीं, भिवानी में भी दीपावली की रौनक लगी हुई है. दुकानदारों ने बताया कि "अबकी बार बाजारों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रौनक है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. स्वदेशी सामान की मांग बढ़ी है. विदेशी सामान की ओर लोगों का झुकाव कम हो गया है. लोग मिट्टी के बने ही दीये खरीद रहे हैं. ऑनलाइन सामान के मुकाबले लोगों को दुकानों पर कम ऑप्शन मिल रहे हैं. क्योंकि लोगों को ऑनलाइन सामान खरीदने की आदत हो चुकी है. ऑनलाइन काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं".

स्वदेशी सामान की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

भिवानी में सुरक्षा व्यवस्था: भिवानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं. एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि बाजारों में काफी भीड़ है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाजारों में मचान लगाकर दूरबीन से पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर 18 नाके लगाए गए हैं. पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं. ट्रैफिक से निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं. बाजारों में काफी भीड़ है, तो कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है.

ये भी पढ़ें: पंचकूला में दीपावली को लेकर गाइडलाइन जारी, 8-10 बजे तक ग्रीन क्रैकर की अनुमति, एक्टिव मोड में पुलिस

ये भी पढ़ें: भिवानी में धनतेरस की धूम, जमकर हुई सोने-चांदी की खरीदारी, महंगाई से कुछ लोग मायूस

TAGGED:

INDIGENOUS GOODS DEMAND
DIWALI CELEBRATIONS
दिवाली 2025
हरियाणा के बाजार
DIWALI CELEBRATIONS IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.