दीपावली UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल, दिल्ली हाट में मना जश्न

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, मंगलकामना और हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति है.

दिल्ली हाट में मना दिवाली का जश्न
दिल्ली हाट में मना दिवाली का जश्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 9:26 PM IST

नई दिल्ली: दीपावली को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान प्राप्त होने की खुशी में दिल्ली सरकार ने बुधवार की शाम दीपावली का जश्न मनाया. दिल्ली हाट में जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंत्रियों के साथ पहुंचीं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, मंगलकामना और हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति है. आज उसी दीपावली को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान प्राप्त हुआ है. यह गौरवपूर्ण क्षण हम सभी देशवासियों की सांस्कृतिक चेतना और सनातन भावना का सम्मान है.

अयोध्या में दिव्य-भव्य राममंदिर निर्माण के पश्चात यह मान्यता राममय भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने कहा दिल्ली आज उत्सव की भावना में सजी है. दिल्ली हाट में आयोजित दीपोत्सव में कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा एवं विधायक अनिल शर्मा शामिल हुए.

दिल्ली हाट में दिवाली का जश्न (ETV Bharat)

बता दें कि यूनेस्को ने देश के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है. आज इसका औपचारिक ऐलान हुआ. इसकी जानकारी साझा करते हुए दिल्ली के कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह हम सबके लिए हर्ष व गर्व का विषय है. यह निर्णय संपूर्ण भारतीय समाज और इसकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर तथा प्रभु श्री राम की पूजा-अर्चना करते हुए पूरे देश को शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम का वातावरण पारंपरिक लोक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जीवंत हो उठा.

दिल्ली में दिवाली का जश्न
दिल्ली में दिवाली का जश्न (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली को मिला यह वैश्विक सम्मान दर्शाता है कि दुनिया भर में लोग इस त्यौहार के मूल तत्वों प्रेम, सद्भाव, आशा और उत्तम मानवीय मूल्यों में गहरी आस्था रखते हैं. आज पूरे विश्व से 180 देशों के प्रतिनिधि भारत में हैं और दिल्ली के लाल किले पर यूनेस्को की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. यह हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है. हम सबके महापर्व दीपावली को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जाना 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय है.

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना
यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दर्शाता है कि विश्व दीपावली के प्रेम, मानवता और सकारात्मक मूल्यों पर गहरी आस्था रखता है. उन्होंने कहा कि महापर्व दीपावली केवल त्यौहार नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श है, जो हमें सदैव सही मार्ग, उम्मीद और अच्छाई की ओर ले जाता है.

