जयपुर से ब्रिटेन तक दीपावली की धूम, आमेर में स्पेनिश मेहमान तो लंदन के किले में 'घूमर' और 'कालबेलिया' ने मचाया धमाल
दीपावली पर ब्रिटेन के ऐतिहासिक कॉर्फ कैसल में जयपुर की गरिमा कछावा के 'रजवाड़ी रूट्स' समूह ने घूमर और कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया.
Published : November 9, 2026 at 7:23 AM IST
जयपुर : दीपावली का पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रोशनी बिखेरता नजर आया. विदेश में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए दीपावली का उत्सव मनाया. ब्रिटेन के ऐतिहासिक कॉर्फ कैसल में पहली बार आयोजित दीपावली समारोह में राजस्थानी लोक संस्कृति की छटा बिखरी, तो जयपुर के आमेर में विदेशी मेहमान भारतीय परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए. स्पेनिश भाषी देशों से आए मेहमानों ने दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी जाना.
ब्रिटेन के ऐतिहासिक किले में पहली बार मनी दीपावली : ब्रिटेन के डॉर्सेट स्थित ऐतिहासिक कॉर्फ कैसल में रविवार को पहली बार भव्य दीपावली समारोह आयोजित किया गया. बोर्नमथ, पूल और क्राइस्टचर्च (BPC) इंडियन कम्युनिटी ने नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से इस आयोजन को किया, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग शामिल हुए. समारोह में भारतीय खान-पान, संगीत, नृत्य और पारिवारिक गतिविधियों के जरिए भारतीय संस्कृति की विविधता देखने को मिली. इस आयोजन में जयपुर मूल की लोक कलाकार गरिमा कछावा और उनके समूह 'रजवाड़ी रूट्स' की प्रस्तुति खास आकर्षण रही. समूह ने राजस्थान की लोक संगीत और नृत्य परंपराओं को विदेशी दर्शकों के सामने जीवंत किया. कलाकार गरिमा कछावा ने बताया कि लोकदेवता बाबा रामापीर को समर्पित पारंपरिक तेरह ताली नृत्य से हुई. इसके बाद 'पधारो म्हारे देस' की प्रस्तुति के जरिए राजस्थान की अतिथि सत्कार परंपरा का संदेश दिया गया, जबकि पारंपरिक घूमर और कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों को राजस्थान के लोक रंगों से परिचित कराया.
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वहीं, लोकप्रिय राजस्थानी लोकगीत 'चौधरी' पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. समारोह में बोर्नमथ के मेयर काउंसलर रॉबर्टो रोक्का, पूल की मेयर काउंसलर ट्रेसी न्यूमैन और वेयरहम के मेयर काउंसलर कीथ क्रिचली भी शामिल हुए. आयोजन में भारतीय व्यंजनों और सामुदायिक स्टॉल के साथ बच्चों और परिवारों के लिए विशेष गतिविधियां भी रखी गईं. वहीं शाम को दीप प्रज्ज्वलन के साथ ऐतिहासिक किला रोशनी से जगमगा उठा.
आमेर में विदेशी मेहमानों ने मनाई दीपावली : यहां जयपुर के आमेर में स्पेनिश भाषी देशों से आए विदेशी मेहमानों ने भारतीय परंपराओं के अनुसार दीपावली मनाई. स्पेनिश गुरुकुल की ओर से Indo-Spanish Cultural Exchange Programme के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विदेशी पर्यटकों ने उत्साह के साथ भाग लिया. खास बात ये रही कि गुरुकुल के विद्यार्थियों ने स्पेनिश भाषा में विदेशी मेहमानों को दीपावली के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया. उन्होंने समझाया कि दीपावली प्रकाश, खुशियों और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है. इस तरह छात्रों ने अपनी भाषा में भारतीय त्योहार की परंपरा और उसके संदेश को विदेशी मेहमानों तक पहुंचाया.
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आयोजक अविनाश सैनी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को भारतीय त्योहारों और परंपराओं से जोड़ना, भारत और स्पेनिश भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करना है. कार्यक्रम से छात्रों को भी विदेशी मेहमानों के साथ स्पेनिश भाषा में संवाद करने का अवसर मिला. इस दौरान विदेशी मेहमानों ने ही दीप प्रज्ज्वलन किया और भारतीय मिठाइयों- व्यंजनों का स्वाद लिया. उन्होंने भारतीय परिवार के साथ समय बिताकर घर-परिवार की परंपराओं और अतिथि सत्कार को करीब से समझा. इस दौरान भारतीय और स्पेनिश संस्कृति, भाषा, खान-पान और रीति-रिवाजों को लेकर रोचक संवाद भी हुआ.