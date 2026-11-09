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जयपुर से ब्रिटेन तक दीपावली की धूम, आमेर में स्पेनिश मेहमान तो लंदन के किले में 'घूमर' और 'कालबेलिया' ने मचाया धमाल

विदेश में भारतीय मूल के लोगों ने मनाई दीपावली ( फोटो सोर्स- स्पेनिश गुरुकुल )

जयपुर : दीपावली का पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रोशनी बिखेरता नजर आया. विदेश में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए दीपावली का उत्सव मनाया. ब्रिटेन के ऐतिहासिक कॉर्फ कैसल में पहली बार आयोजित दीपावली समारोह में राजस्थानी लोक संस्कृति की छटा बिखरी, तो जयपुर के आमेर में विदेशी मेहमान भारतीय परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए. स्पेनिश भाषी देशों से आए मेहमानों ने दीपावली के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी जाना.

ब्रिटेन के ऐतिहासिक किले में पहली बार मनी दीपावली : ब्रिटेन के डॉर्सेट स्थित ऐतिहासिक कॉर्फ कैसल में रविवार को पहली बार भव्य दीपावली समारोह आयोजित किया गया. बोर्नमथ, पूल और क्राइस्टचर्च (BPC) इंडियन कम्युनिटी ने नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से इस आयोजन को किया, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग शामिल हुए. समारोह में भारतीय खान-पान, संगीत, नृत्य और पारिवारिक गतिविधियों के जरिए भारतीय संस्कृति की विविधता देखने को मिली. इस आयोजन में जयपुर मूल की लोक कलाकार गरिमा कछावा और उनके समूह 'रजवाड़ी रूट्स' की प्रस्तुति खास आकर्षण रही. समूह ने राजस्थान की लोक संगीत और नृत्य परंपराओं को विदेशी दर्शकों के सामने जीवंत किया. कलाकार गरिमा कछावा ने बताया कि लोकदेवता बाबा रामापीर को समर्पित पारंपरिक तेरह ताली नृत्य से हुई. इसके बाद 'पधारो म्हारे देस' की प्रस्तुति के जरिए राजस्थान की अतिथि सत्कार परंपरा का संदेश दिया गया, जबकि पारंपरिक घूमर और कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों को राजस्थान के लोक रंगों से परिचित कराया.