ETV Bharat / state

दीपावली की धूम: घर और प्रतिष्ठानों में लोगों ने किया किया शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन , रातभर गूंजे पटाखों के धमाके

इधर दीपावली के मौके पर गली मोहल्लों में देर रात तक पटाखों के धमाको गूंज सुनाई दी. बच्चों से लेकर बड़ो ने भी आतिशबाजी करने का जमकर लुप्त उठाया. व्यापारी कैलाश कोटडिया ने बताया कि दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है. दीपावली पर सोमवार देर रात सिंह लग्न में अपने प्रतिष्ठान में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके लक्ष्मी पूजन किया गया. जगदीश माली ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. पंडित ओमप्रकाश जोशी के अनुसार सोमवार रात को दीपावली का पूजन करने का सर्व श्रेष्ठ मुहूर्त रहा है. हालांकि मंगलवार को दिन में भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है.

लोगों ने अपने घरों की सफाई की और उन्हें रंगोली, दीयों और रंगीन झालरों से सजाया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी में त्योहार का उत्साह देखने को मिला. बाजारों में भी रौनक थी, जहां लोग मिठाइयां, कपड़े, और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़े. दीपावली की शाम को लोगों ने अपने घरों में दीये जलाए और लक्ष्मी पूजन किया. बाड़मेर में दीपावली का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया. लोगों ने अपने घरों में पूजा की, पटाखे जलाए, और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं. इस अवसर पर, शहर के मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना की गई. वही दीपावली के अवसर पर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. पुलिस और प्रशासन ने त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए.

बाड़मेर/जोधपुर/उदयपुर : रोशनी का पावन त्योहार दीपावली सोमवार को प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को रंगीन रोशनी से सजाया. दीपावली के मौके पर लोगों ने अपने घरों और दुकानों में व्यापारियों ने सोमवार देर रात को अलग- अलग शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी की पूजा की और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

पटाखे और आतिशबाजी (फोटो ईटीवी भारत)

जोधपुर में दिवाली के दौरान आतिशबाजी से लगी आग : दिवाली की रात जोधपुर में लोगों ने आतिशबाजी के साथ दीपावली की खुशियां मनाई. हालांकि, इस खुशी के बीच शहर के विभिन्न हिस्सों में आतिशबाजी से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. पुलिस प्रशासन ने आग से निपटने के लिए प्रमुख इलाकों में दमकल की गाड़ियां तैनात कर दी थीं, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सका.

बीती रात भदवासिया फ्रूट मंडी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण मंडी में भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है. दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. इसके अलावा, जोधपुर के अन्य हिस्सों जैसे विद्यानगर में एक गोदाम और एयरपोर्ट रोड पर ऑफिसर मेस के पास भी आग लगने की खबरें आईं, जिन पर समय रहते दमकल विभाग ने काबू पा लिया.

दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर पहुंचे (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

शेखावत मिले लोगों से किया राम श्यामा : दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर पहुंचे और शहर के व्यापारियों और निवासियों से दिवाली की शुभकामनाएं दी. शेखावत ने भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के साथ घंटाघर से जालोरी गेट तक पैदल यात्रा की और वहां के लोगों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

इसे भी पढ़ें: केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली

उदयपुर में दीपावली की रोशनी का जादू : पूरे देश की तरह झीलों की नगरी उदयपुर में भी दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक भव्यता के साथ मनाया गया. पूरे शहर को झिलमिलाती रोशनी, रंग-बिरंगी झालरों और सजावट से सराबोर झांकियों से सजाया गया. शहर के प्रमुख चौराहे और बाजार स्वागत द्वारों और दीपों से जगमगा उठे. इस विशेष मौके पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने गृह नगर उदयपुर पहुंचे और दीपावली का उत्सव आम नागरिकों के साथ मनाया.

गुलाबचंद कटारिया ने शहरवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

राज्यपाल कटारिया ने फतहपुरा, चेतक सर्कल, देहलीगेट सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया. उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा "उदयपुर को इस बार बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. यह दृश्य देखकर गर्व होता है. मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा कि उदयपुरवासियों का उन्हें वर्षों से जो प्यार और आशीर्वाद मिलता आ रहा है, वह अमूल्य है. शहर भर में बनाई गई विशेष झांकियाँ और थीम आधारित सजावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं. कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने तस्वीरें खिंचवाईं और दीपावली की रात का आनंद उठाया.